Счастлива с новым возлюбленным: свадьба Юлии Барановской растянется на несколько дней

В прессе то и дело всплывают слухи о личной жизни Юлии Барановской. Не так давно и вовсе появилась информация, мол, многодетная мать обрела женское счастье и вышла замуж. Однако телеведущая все инсинуации пресекает на корню. Впрочем, не скрывает от своих подписчиков - о торжестве мечтает, более того, свадьба продлится не один день.

Юлия Барановская активно ведет свой блог. Она публикует фотографии и отвечает на вопросы поклонников. Чаще всего публику интересуют взаимоотношения Юлии и ее бывшего возлюбленного Андрея Аршавина, с которым она рассталась шесть лет назад. Подписчики все чаще обсуждают его воссоединение с Барановской. Эти разговоры возобновились после того, как спортсмен вновь стал холостяком после развода с Алисой Казьминой.

Сейчас Барановская вместе с детьми находится на отдыхе в Греции. Когда у нее выдалась свободная минутка, 34-летняя знаменитость решила удовлетворить любопытство фолловеров и ответить на их вопросы. Так, звезда призналась, что не думает о возвращении к бывшему. Она давно простила отца своих детей и старается не вспоминать о прошлом.

baranovskaya_tv Настроение - все сложилось

"Меня с Андреем связывают трое детей и совместные воспоминания, которые остались в прошлом. Я не сижу и не жду его, не думаю, что могла бы быть с ним. Я не трачу жизнь на мысли о прошлом, а шагаю вперед", - заявила Барановская.

По словам Юлии, бывший возлюбленный не пытается ее вернуть. Они действительно видятся, но обсуждают при встрече исключительно вопросы, связанные с детьми. Старшему Артему - 13 лет, дочке Яне - 11, а младшему Арсению скоро исполнится семь. "И еще, если честно, я категорически против постановки вопроса «А если он вернется?» Возвращаются моряки из плавания и космонавты из космоса", - заявила Юлия.

Теледива отметила, что все еще мечтает о простом семейном счастье. "Я замужем ни разу не была. Если когда-нибудь устрою свадьбу, то она будет пышной. Хочу, чтобы праздник продолжался несколько дней", - поделилась с публикой звезда, признавшись, что после болезненного разрыва с Аршавиным не потеряла веру в любовь и сейчас снова счастлива.

baranovskaya_tv Сегодня Афины и дети

Однако имя избранника раскрыть отказалась. Вопрос о свадьбе она также предложила переадресовать своему возлюбленному, который пока не сделал предложение. Телеведущей приписывали романы с Александром Гордоном, Александром Телесовым и солистом группы "Иванушки International" Кириллом Туриченко. Юлия же отрицала слухи, подчеркивая, что ее личная жизнь никого не касается.

Барановская живет полной и насыщенной жизнью. Она проводит много времени с наследниками. Но это ничуть не мешает ее карьере. Юля постоянно посещает светские мероприятия. А еще она хочет, чтобы у нее однажды появится четвертый ребенок. "Я очень надеюсь, что его запланировали для меня на небесах", - говорит Юлия.