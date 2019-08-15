2019-08-15T14:08:23+03:00
Общество

Минэкологии опровергло, что причиной жесткой посадки А321 стала близость свалок

Специалисты считают, что безопасность полетов - это сфера ответственности аэропортовых служб
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Предварительно, в начала в один двигатель залетела птица, а потом и во второй.Предварительно, в начала в один двигатель залетела птица, а потом и во второй.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Только ленивый не назвал причину жесткой посадки самолета рейсом Москва-Симферополь – интернет засыпан одинаковыми сообщениями «виноваты чайки, которые живут на ближайшей свалке». Лайнер «Уральских авиалиний» взлетел из аэропорта «Жуковский» ранним утром 15 августа и через несколько минут «сел на брюхо» прямо в кукурузном поле. Предварительно, в начала в один двигатель залетела птица, а потом и во второй. Якобы летела целая стая чаек, которые и вывели из строя сразу все двигатели самолета. Пилотам ничего не оставалось делать, как пытаться аккуратно посадить самолет. И им это удалось. Все пассажиры и члены экипажа живы. Пока Дамира Юсупова и Георгия Мурзина в соцсетях называют героями, диванные критики обсуждают причины появления чаек. Развеять мифы поспешили экологи.

Видео с места аварийной посадки A321 в Подмосковье.

- Предположение о том, что причиной жесткой посадки самолета вблизи аэропорта «Жуковский» стали окрестные свалки, на которых обитают птицы, ошибочно. Ближайший к месту посадки полигон – «Сафоново», он расположен в 14 километрах. Полигон закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет. Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений. В любом случае, расстояние от полигона до места инцидента слишком далеко. Птицы, постоянно обитающие или кормящиеся на полигонах, никогда не отдаляются от них, - сказал министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

В министерстве экологии считают, что безопасность полетов - это сфера ответственности аэропортовых служб и специализированных организаций, подведомственных Росавиации. Но никто из них в Министерство экологии Московской области за содействием не обращался.

- Оснований полагать, что Правительство Московской области могло бы содействовать в достижении более высокого уровня безопасности полетов применительно к аэродрому Жуковский, у нас до настоящего момента не было, - добавили в пресс-службе Министерства экологии Московской области.

Опубликовано видео экстренно севшего в поле самолета А321.

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Рано утром в четверг, 15 августа, в кукурузном поле в Подмосковьесовершил экстренную посадку борт «Уральских авиалиний». Через несколько минут после взлета с аэродрома «Жуковский» в двигатель попила птица и он загорелся. 226 пассажиров и семь человек экипажа выжили (подробности)

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Кадры совершившего аварийную посадку самолёта.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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