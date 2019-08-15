2019-08-15T15:42:56+03:00
Звезды

На могилу Юлии Началовой прилетел таинственный поклонник из Нью-Йорка

Семья певицы до сих получает соболезнования со всего света [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
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Для нас Юля как будто уехала на гастроли, с ее уходом мы до сих пор не смирились...Для нас Юля как будто уехала на гастроли, с ее уходом мы до сих пор не смирились...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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16 августа исполнится пять месяцев со дня смерти Юлии Началовой. В интервью «Комсомольской правде» отец артистки Виктор Васильевич рассказал, как семья переживает утрату и какую поддержку им оказывают совершенно незнакомые люди. Разговор ему давался нелегко — как признался Виктор Началов, он старается не обсуждать эту тяжелую тему.

- Виктор Васильевич, когда Юлю хоронили, столько знаменитостей откликнулись и помогли, в том числе решили вопрос и с местом на кладбище. Спустя пять месяцев вам кто-то звонит, интересуется, как дела, нужна ли вам какая-то помощь?

- Моральная поддержка есть, все стараются сказать добрые слова — и очень известные люди, и совершенно незнакомые. Недавно к Юле на могилу приезжал мужчина из Нью-Йорка, я даже не знаю, кто он, кажется бизнесмен. Верочка с Таей (супруга Виктора Началова. - Ред.) случайно встретили его на кладбище. Подошел, сказал, что специально прилетел в Москву к Юле. И таких встреч было немало, мы ведь часто ходим на могилу. И какие-то люди сами подходят — цветы несут, игрушки… Почему-то ее уход всех очень тронул. Очень много русскоязычных людей мне звонит со всего мира, я даже не предполагал, что у дочери такая известность. Просто удивительно. Канада, Америка, Европа… Всех это потрясло.

- У вас после Юлиного ухода обнаружили рак. Насколько я понимаю, операция прошла успешно. Как вы сейчас себя чувствуете?

- Все нормально. Там ведь было в зачаточном состоянии, а раннее обнаружение — залог успеха. Если бы пропустили, хорошего ждать не пришлось бы. А так обнаружили и сразу убрали, и слава богу, что это в Израиле делали — профессор делал, все на высочайшем уровне. Ни порезов, ничего не осталось. Что-то вы меня разговорили, я стараюсь не обсуждать эти темы. Для нас Юля как будто уехала на гастроли, с ее уходом мы до сих пор не смирились...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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