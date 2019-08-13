Исцелившийся от рака отец постоянно находится на могиле Началовой

16 августа будет пять месяцев с момента смерти Юлии Началовой. Близкие артистки до сих пор не могут оправиться от трагедии. Именно поэтому они почти каждый день бывают на могиле любимой дочки. Там им легче переносить невосполнимую утрату. Кроме того сейчас все их мысли заняты единственной внучкой Верочкой. Мама и папа Юли также надеются, что им окажут помощь в установке памятника и организации концерта памяти певицы.

По православным традициям монумент устанавливают в годовщину смерти. К марту родители Юли Началовой планируют найти деньги на памятник, который установят на могиле дочери.

"Отец все время говорит о памятнике, его эта тема очень заботит. Сейчас мы думаем, каким он должен быть, как должен выглядеть. Понятно, что это должна быть большая работа, которая тоже стоит больших денег. Но пока не приценивались", - цитирует бывшую помощницу певицы Анну Исаеву Собеседник.Ru.

По словам Исаевой, родителям пережить смерть любимой дочери непросто: "Таисия и Виктор недавно были в Воронежской области, провели там две недели. Они каждый год ездят на свою родину. Вернулись - и сразу к Юле. Конечно, им очень тяжело".

Кстати, на днях режиссер Андрей Загорский неожиданно заявил, что родители певицы вместе Анной Исаевой якобы препятствуют съемкам фильма о покойной артистке.

"Я сейчас отдыхаю в Болгарии, так этот режиссер звонил мне сюда шесть раз. Пытается доказать, что нас поссорили журналисты. А не он ли говорил, что я ему не даю общаться с родителями и что закрыла все возможности для переговоров? Он видится с Витей, отцом Юли, на кладбище, потому что тот постоянно там находится, и напрямую подходит к нему", - вздыхает Исаева.

Стоит отметить, не так давно у Виктора Началова врачи обнаружили рак кишечника. Мужчине провели кардиоваскулярные онкологические скрининги в Израиле. "Этот комплекс, который должен быть сделан в определенном возрасте... Своей смертью Юлечка спасла жизнь своему отцу. Потому что был найден процесс в кишечнике, который реально угрожал жизни Вити. Это был рак кишечника. Мы провели определенные процедуры, и опасность ушла. Когда мы завели Виктора в палату, и вдруг через открытое окно залетает птица и садится на кровать. Наверное, не надо говорить, что это было перевоплощение Юли, которая прилетела и спасла", - рассказал в эфире "Пусть говорят" лечащий врач Началова.

Напомним, Юлия Началова умерла в 16 марта в Москве от остановки сердца в результате абсцесса. Ее внезапная гибель шокировала как поклонников, так и друзей певицы. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на 17-м участке Троекуровского кладбища столицы. В последний путь артистку провожали самые близкие родственники, друзья, поклонники и звезды шоу-бизнеса.