2019-08-15T17:30:31+03:00
Звезды

"Превысил дозу": Газманов показал последствия омоложения

Певец шокировал поклонников новой фотографией
Ольга ЛИБГАРДТ
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Олег Газманов.Олег Газманов.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Олег Газманов в свои 68 лет легко даст фору молодым. Певец садится на шпагат, скачет по сцене и крутит сальто перед публикой. Кроме этого у артиста отличное чувство юмора, что он и продемонстрировал недавно.

"Уже давно первый вопрос журналистов - почему я так хорошо выгляжу в свои 68. Наконец, открою тайну", - обратился Олег Газманов к публике, разместив в блоге видео.

Ролик он пропустил через специальную программу, с помощью которой любой пользователь может превратиться в ребенка. Вот и Олег предстал маленьким мальчиком. Детским голосом исполнитель спел хит "Мои ясные дни".

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Уже давно первый вопрос журналистов- почему я так хорошо выгляжу в свои 68
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"Около 10 лет с группой наших ученых я работаю над препаратом, омолаживающим клетки организма. По контракту я испытываю препарат на себе. Вчера после концерта случайно превысил обычную дозу...", - прокомментировал Газманов.

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Доброе утро! А вы сделали зарядку?
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Поклонники оценили шутку есаула всех времен и народов. Но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки, все остальное - правда. В 2019-м исполнился 51 год с тех пор, как Олег Михайлович выступает на сцене. Подписчики признают, что их любимец на седьмом десятке обладает фигурой, которой завидуют и 20-летние. Его мускулистое тело до сих пор сводит с ума девушек. То он пресс продемонстрирует, то стойку на руках исполнит. И это неудивительно, ведь в юности он занимался спортивной гимнастикой и даже стал мастером спорта.

Олег Газманов вот уже много лет счастлив с женой Мариной. У пары есть общая дочь Марианна. 15-летняя девушка учится в школе с театральным уклоном, изучает актерское мастерство, историю театра и джаза, играет на гитаре, занимается вокалом и танцует хип-хоп и брейк-данс. Также от первого брака у Газманова есть сын Родион. А Марина до свадьбы с певцом была замужем за братом Сергея Мавроди. Женщина родила сына Филиппа, которому сейчас 21 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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