Очень красивая внучка оказалась копией Алена Делона и работает моделью

Несколько дней назад громом среди ясного неба стало известие о срочной госпитализации знаменитого актера Алена Делона. 83-летний бывший секс-символ перенес инсульт и операцию. Сейчас он находится на лечении в одной из швейцарских клиник. Артист сильно похудел, но не теряет присутствия духа. Подле него находится младший сын Ален-Фабьен.

Ален Делон за свою жизнь любил многих женщин, впрочем, как и они его. У актера четверо детей. Певица и актриса Нико в 1962 году родила сына Ари Пэффгена, отцом которого сама называла Алена Делона. Тот не признал отцовства, однако ребенка вырастили большей частью родители Делона, давшие ему свою фамилию Булонь.

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13 августа 1964 года состоялась свадьба с Натали Бартелеми. 1 октября 1964 года у супругов Делон родился сын - актер Энтони Делон, с которым у звездного родителя отношения не сложились. Были времена, когда они даже судились.

В 1987 году Делон познакомился с голландской манекенщицей Росали ван Бремен. Между Росали и Аленом случился роман, переросший во второй гражданский брак актера. Росали родила Делону дочь Анушку и сына Алена-Фабьена.

haroldvictoria Campa a Germaine de Capuccini con Alyson Le Borges

Есть у Делона и внучка. Элиссон Ле Борж - внебрачная дочь актера Энтони Делона и танцовщицы кабаре Crazy Horse Мари-Элен Ле Борж, воспитавшей ее в одиночестве. Все, кто хоть раз видел девушку, не могут не отметить, что она поразительно похожа на знаменитого деда.

Но знаменитый родственник не горел желанием познакомиться с малышкой. Правда, говорят, когда увидел ее, был поражен их сходством. К слову, он впервые увидел девочку, когда ей было 11 лет. "Когда мы впервые встретились, то были поражены нашим сходством… Когда я смотрюсь в зеркало, то думаю о нем…", - рассказывала Элиссон Ле Борж в одном из интервью. Сейчас она успешная модель и просто красавица.

michelcomtestudio Элиссон Ле Борж

Один из фотографов, не знавший родословной Элисон, заметил, что она выглядит точь-в-точь как Ален Делон в женском обличье. Именно внешность помогла Ле Борж попасть на обложки глянца и стать лицом именитых брендов.

Впрочем, 33-летняя Элисон никогда не кичилась дедом. "Мне кажется, я уже родилась моделью", - не раз признавалась красавица. Француженка, выросшая на западной окраине Парижа, беззастенчиво позирует в нижнем белье.

latesundayafternoon Being it everywhere

Она ведет достаточно закрытый образ жизни, иногда лишь появляясь на снимках папарацци в компании сыновей бывшего президента Франции Николя Саркози. Девушка любит пиццу, пиво и младшего брата.