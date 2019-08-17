"Гарик сглазил": Кристина Асмус поправилась и заболела

Кристина Асмус заставила понервничать своих поклонников, опубликовав в блоге тревожное сообщение. Знаменитость две недели отдыхала на Мальдивах, однако, вернувшись в Москву, заявила о проблемах.

Кристина Асмус пожаловалась, что провела не самый удачный отпуск в райском уголке земли. Актриса собиралась в поездку на острова вместе с дочкой в надежде на положительные эмоции. Но ожидание не совпало с реальностью.

asmuskristina Кристина Асмус поделилась своими бедами

Жена резидента Comedy Club Гарика Харламова разместила фотографию с курорта, на которой предстала в коротких шортах и рубашке, завязанной узлом на животе. "Впервые капитально сгорела, очень сильно порезалась о коралл, заболела, поправилась на пять килограммов. Короче, отпуск удался!.. Это было незабываемо!", - подписала снимок 31-летняя артистка.

Поклонники посочувствовали своей любимице, но тут же стали шутить о том, что отпуск обернулся провалом из-за того, что Асмус оставила дома своего супруга Гарика Харламова: "Был бы Гарик с вами, ничего бы не случилось", "Это Гарик сглазил", "Это потому что Харламов остался дома". Юморист занят сразу в двух новых проектах, съемки которых проходят в разных городах. Именно поэтому паре пришлось отложить совместный отдых.

А вот у дочки Асмус и Харламова каникулы прошли замечательно. Малышка набралась сил и научилась плавать в ластах. Звездная наследница тренировалась в бассейне под присмотром.