А Гарик так может? Кристина Асмус в купальнике сделала стойку на руках

Кристина Асмус продолжает наслаждаться отдыхом на Мальдивах. На днях актриса радовала поклонников фотографиями в бикини разных цветов и даже снимком в стиле ню. А сейчас решила показать что-то новое и необычное.

Кристина Асмус опубликовала снимок, на котором она сделала стойку на руках на камне. "Время удерживать камни", - подписала она фото.

asmuskristina Время удерживать камни

Звезда предстала в черном купальнике. Волосы она собрала в хвост. Во время исполнения элемента супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова улыбалась.

Подписчиков восхитило то, с какой легкостью их любимица исполнила сложнейшее гимнастическое упражнение. Они сразу вспомнили о спортивном прошлом Кристины. Многие подписчики оставили восторженные комментарии в адрес Асмус. А некоторые задались вопросом: сможет ли такое изобразить Гарик Харламов?

Не секрет, что супруг актрисы читает ее блог и комментарии по снимками любимой женщины. Юморист довольно часто вступает в дискуссии с фолловерами. Однако сейчас Гарик хранит молчание.

asmuskristina Дзен

Кстати, на днях Асмус разместила фотографию в стиле ню. Кристина предстала обнаженной в ванне. Она сидит в воде в лепестках роз. Публика огорчилась, что смогла лицезреть лишь спину артистки: "Не с той стороны фоткали", "Богиня, черт меня побери!", "Есть фото спереди?", "Не, ну так не честно. Кристина, где совесть? Быстро развернись!".