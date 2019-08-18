49-летняя вдова Хворостовского похвасталась шикарной фигурой в золотом бикини

Флоранс Илли долго не могла оправиться после смерти Дмитрия Хворостовского, скончавшегося от рака в ноябре 2017 года. 49-летняя вдова оперного певца сильно переживала невосполнимую утрату. Она не раз признавалась, что с Хворостовским была по-настоящему счастлива. Сейчас роскошная брюнетка пытается жить без любимого человека. Она воспитывает двоих детей, рожденных от баритона. Вместе они много путешествуют.

Флоранс Илли впервые за долгое разместила фотографию, на которой позирует на пляже. Красавица-брюнетка в золотом купальнике произвела фурор внешним видом. Подписчики оставляют женщине теплые слова и восхищаются ее фигурой.

flosha1 Флоранс Илли в золотом бикини

А чуть позже Флоранс опубликовала снимок с оперной певицей из Башкирии Айгуль Ахметшиной из ночного клуба. "Встретилась с моей красивой и талантливой подругой", - гласит подпись. Поклонники похвалили вдову Хворостовского за то, что она находит силы жить дальше, не зацикливаясь на своем горе.

flosha1 Night out with my beautiful and talented friend

Флоранс очень тяжело переживает потерю любимого мужчины. Она была рядом, пока певец мужественно боролся с болезнью. Долгое время вдова не могла поверить, что мужа больше нет. Лишь недавно она стала выходить в свет. Женщина часто признается Хворостовскому в любви и говорит, что дети помогают ей переживать утрату. Она поддерживает теплые отношения с наследниками Дмитрия от предыдущего брака - 23-летними близнецами Александрой и Данилой, а также 37-летней Марией, которую Хворостовский удочерил. В отношениям с оперным певцом у Флоранс родились Максим и Нина, которые очень похожи на своего знаменитого отца.