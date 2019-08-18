"Женщина-мечта": 55-летняя Ветлицкая тайно приехала в Москву и привезла красавицу-дочку

Наталья Ветлицкая была секс-символом 90-х. Утонченная и необыкновенно красивая певица всегда стояла особняком среди звезд отечественной эстрады. Стильная, сексуальная, с неподражаемым низким тембром голоса, артистка производила магическое впечатление на публику. Она и сейчас очаровательна и молода.

Наталья Ветлицкая после рождения дочки Ульяны в 2004 году переехала в Испанию. Артистка купила там поместье, а 15-летняя наследница звезды учится в местной школе. Певица прекратила концертную деятельность, увлеклась восточными практиками и занялась дизайном интерьеров. Она крайне редко приезжает в Москву. И всегда делает это тайно, не привлекая к себе внимание светских хроникеров и сплетников.

a030aa Светлана Бондарчук, Ульяна, Сергей Харченко и Наталья Ветлицкая

Свое 55-летие звезда отметила в российской столице вместе с красавицей-дочкой и лучшей подругой Светланой Бондарчук. В свое время бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука снялась в клипе "Посмотри в глаза". Эта песня стала визитной карточкой Ветлицкой.

На фото, которое Бондарчук опубликовала в блоге, она обнимает дочь 55-летней артистки. Сама Наталья светится от счастья. Жених Светланы Сергей Харченко смотрит на Ветлицую и улыбается. Поклонники отметили неувядающую красоту певицы и то, как выросла ее наследница. Девушка лишь отдаленно похожа на свою звездную маму. Она унаследовала от родительницы светлые волосы. "Женщина-мечта", "Какая взросла девочка. Очень красивый ребенок у Наташи", "Как приятно ее видеть", "Наконец-то увидели Наталью", - радуются поклонники.

a030aa Наташаа! Моя подруга навсегда! С днем рождения! Люблю тебя! Будь!

Кстати, несколько часов назад Дима Билан, поздравляя Ветлицкую с юбилеем, сделал неожиданное признание. Оказывает, исполнитель был влюблен в артистку. "Была в моем сердце еще и подростковая любовь,ну знаете, когда просыпаешься ночью от чувства восторга и образа одной исключительной певицы,которую зовут Наталья Ветлицкая! Ее магическая привлекательность, сексуальность и неуловимость образа, как шлейф духов, который, услышав один раз, запоминаешь на всю жизнь, делали со мной что-то невообразимое. Пацаны меня поймут, что это такое в юности!", - разоткровенничался подопечный Яны Рудковской.

По его словам, музыка певицы отличалась качеством и эстетикой от всего, что в те времена предлагалось. "Я был влюблен в нее страшно! От «Посмотри в глаза» до «Золотые косы» и «Душа» - весь альбом был истерзан моим пристальным вниманием", - не скрывает эмоций Дима.

bilanofficial Дима Билан признался в любви Наталье Ветлицкой

Однажды он набрался смелости и позвонил своему кумиру: "Мы даже долго говорили, пока я ехал на машине в какой-то из подмосковных городов, трепетно рассказывая, как я ее любил и люблю и мечтаю с ней спеть. Не знаю увидит ли она мое сегодняшнее поздравление, ведь ее нет в Инстаграме, но мне очень хочется сегодня в честь ее дня рождения это сделать, написать письмо и отправить в бутылке по океану адресату".