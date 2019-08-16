Зеленский разочаровал Лолиту

Лолита Милявская выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом 55-летняя певица отреагировала на призыв о помощи коллеги по цеху Таисии Повалий.

Таисия Повалий анонсировала декабрьский концерт в Национальном дворце искусств "Украина" в Киеве по случаю своего юбилея. Но на днях директор дворца Роман Недзельский назвал это спланированной провокацией. А выступление певицы оказалось под угрозой срыва.

Огорченная артистка обратилась за поддержкой к поклонникам. По ее словам, ей объяснили, что публика якобы не поймет ее решение выступить с сольным концертом.

"Горячо любимые поклонники! Я обращаюсь к вам! Мне сейчас очень нужна ваша вера и ваша любовь! Ситуация с концертным залом "Украина" получила огласку... Я очень прошу всех, кто любит и ценит мое творчество, всех тех, кто готов прийти на мой концерт, сказать свое слово против лжи и несправедливости!", - написала Повалий в блоге.

tpovaliyofficial Я обращаюсь к Вам!

Пользователи соцсети в ответ на этот пост высказывали противоположные точки зрения. Одни писали, что Повалий не ждут на Украине и не собираются приходить на ее концерты. Другие, наоборот, рассказывали о своей любви к певице.

Поддержала Таисию и ее коллега Лолита Милявская. Она заявила, что разочаровалась в политике украинского президента. По ее словам, вопреки ожиданиям, с приходом Зеленского к власти не произошло никаких изменений. "Господи… Когда закончится безумие, которое делит людей на «красных и белых». Ничего не меняется с приходом нового президента, а жаль. Все верили", - посетовала певица.

Напомним, два года назад Милявской запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Певицу высадили из поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян реакцию Лолиты прекрасно понимает. Но при этом эксперт напомнил о том, как российские артисты взахлеб писали после избрания Владимира Зеленского ему в Инстаграм дифирамбы: "Ну как тут не вспомнить. Ведь только и слышно было от них мол, этот парень наш. Что он вот, дескать, во всем разберется и сейчас всех фигурантов списка «Миротворца» в Киев допустит с концертами".

Но, как рассказал Манукян в интервью "КП", Зеленский сразу же остудил пыл мечтателей типа Лолиты. "Он же сразу сказал, что пускать на Украину будет тех российских артистов, кто в Крым с концертами не ездил и власти Украины поддерживает. А поддерживать власти Украины последние пять лет просто стыдно", - заключил он.