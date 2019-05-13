2019-05-13T16:48:35+03:00
Звезды

"Ожидала 7-8! Но пронесло!": Лолита порадовалась своей пенсии

Размер пенсии певицы превзошел ее самые смелые ожидания
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певица Лолита Милявская.Певица Лолита Милявская.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Лолита Милявская никак не может нарадоваться своей пенсии, которая превзошла ее самые смелые ожидания. Известная певица заявила, что деньги пока не тратит, а старательно копит.

Лолита рассказала о трех вещах, которые ее удивили за последнее время. "Конечно, я поздравила себя с пенсией в 21 тысячу! Ожидала 7-8! Но пронесло! Еще не пробовала жить на эти деньги, коплю отдельно", - заявила звезда, которой в ноябре 2018 года исполнилось 55 лет.

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Лолита поздравила себя с пенсией в 21 тысячу!
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Также исполнительница отметила, что она и ее муж начали читать друг другу книги перед сном. Это выглядит, по ее признанию, как в детстве. Певица заявила, что таким образом успокаивает себе нервы. "Он мне Цыпкина, я ему Бабеля. Цыпкин - легкий и ироничный питерец. Бабель - легкий и многогранный одессит", - поделилась Милявская.

Артистку также впечатлило творчество молодой американки Билли Айлиш. Певице всего 17 лет, но она успела заявить о себе. "Цепляет свежесть, но удручает косноязычие в интервью. Девочка явно пришла надолго", - уверена Лолита.

Отметим, знаменитость уже месяц не может поверить своему счастью - а именно пенсии в 21 тысячу. В апреле певица стала гостьей программы "Вечерний Ургант" на Первом канале. Звезда в студии упомянула о размере своей пенсии. "Поздравьте меня, я недавно получила пенсию. У меня 21 тысяча", - похвасталась популярная исполнительница. Также она отметила, что не собирается в ближайшее время прекращать свою гастрольную деятельность, чтобы подкопить.

Ранее Лолита рассказывала, что ей назначили мизерную пенсию в шесть тысяч рублей, чем она была очень недовольна. Причина была в том, что исполнительница не могла подтвердить часть своего стажа. В молодости Лола трудилась на Украине, где сейчас живет ее мама. А так как Милявской запрещено посещать эту страну, то по организациям должна была бы бегать ее пожилая родительница, чтобы подтвердить трудовой стаж дочери. Однако Милявскую такое положение вещей не устраивало. В итоге Лолите удалось решить все вопросы с пенсией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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