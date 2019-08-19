"Какие деньги, сына бы не забрали!": русская жена экс-короля Малайзии рискует остаться без алиментов

За красивой сказкой о «русской Золушке» следила вся страна - какие герои, каков сюжет! Он — король Малайзии, титулованный монарх маленькой, но гордой страны. Еще не старый (на момент женитьбы в прошлом году Мухаммаду V было 49), с благородной сединой. Она — красавица-модель, «Мисс Москва-2015», вдвое моложе. Ради любимого оставила семью и родную землю, приняла ислам и даже сменила имя — вместо Оксаны Воеводиной стала Риханой Петра. Он, в свою очередь, из-за брака с чужестранкой отрекся от престола и зажил тихой семейной жизнью. В мае супруги впервые стали родителями — на свет появился их сын Леон. Казалось, все только начинается. Но для молодой мамы эта сказка обернулась кошмаром с изгнанием из дворца и страны, разводом и клеймом неверной жены. Оксана-Рихана осталась одна с маленьким ребенком на руках, а экс-король уже готовится к очередной свадьбе...

НОВУЮ НЕВЕСТУ ПОДОБРАЛИ ИЗ «СВОИХ»

Когда прошлым летом Оксана въехала во дворец на правах законной жены, сразу стало понятно: она не ко двору. Увы, и королевские семьи не застрахованы от распрей со свекровью. Говорят, 70-летнюю мать Фариса (так Мухаммада V называют близкие) так ошеломил его молниеносный брак с русской девицей, что она поставила себе цель во что бы то ни стало извести невестку. И даже карьеры сына не пожалела.

rihanapetra 21 May 2019 - the Day, when my life was divided into "before" and "after".

- Оксана Воеводина изначально считалась неудачной кандидатурой для брака с королем, потому что она не женщина его круга, - рассказал малазийской прессе источник в правительстве. - Родные короля и султаны из его окружения, которые были настроены враждебно к русской жене, поставили Мухаммада перед выбором. Раз пошел против семьи, когда женился на этой женщине, значит, нужно отречься от престола. Он сказал: «Хорошо, я отрекусь». Возможно, надеялся, что со временем высшее общество примет его супругу. Но этого не случилось.

Даже разжалованного в султаны (что-то вроде нашего губернатора) Мухаммада не оставили в покое - родня постоянно зудела о расторжении брака. В итоге в мае беременную Оксану отправили рожать в Москву, а сам Фарис у нее за спиной стал готовиться к разводу. По словам адвокатов, он состоялся 1 июля путем троекратного произнесения слова «талак» - такой развод в мусульманском мире считается самым строгим. А теперь, по данным британской газеты Daily Mail, бывшему монарху уже подобрали новую невесту — из «своих».

rihanapetra It was the most important and, at the same time, the most difficult period in my life.

- Родственники выбрали ему более подходящую кандидатуру и настаивают на новой, традиционной, женитьбе, - сообщила британская пресса.

Будущую жену султана пока держат в секрете. А наша Оксана, предвосхищая поток нескромных вопросов, после этой новости закрыла свою страницу в Инстаграме.

«НЕРАВНЫЙ БРАК, И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО»

Между тем, в соцсетях у Воеводиной уже более полумиллиона подписчиков. О разводе она не откровенничает, больше о трехмесячном сыне — рассказывает о здоровье малыша, спрашивает совета об отдыхе с детьми. Недавно ребенок простудился, развился отит, из-за чего семье пришлось отменить отпуск в Испании. Зато все лето ребенок провел на свежем воздухе — в подмосковной Барвихе, в закрытом коттеджном поселке, Оксана арендует загородный дом.

rihanapetra Our wedding celebration in Moscow.

- Фарис полностью оплачивает ей эти расходы, а также расходы на няню, - заверил «КП» адвокат модели Евгений Тарло. - Оксана и малыш ни в чем не нуждаются.

Лицо мальчика молодая мама не показывает, хотя настаивает: ее ребенок — копия папа. И сплетни о неверности и сомнениях в отцовстве, раздуваемые на родине мужа, - полный вздор.

- Если бы я открыла его личико, все вопросы сразу отпали бы. Леон очень похож на своего отца, от меня только губы. Но пока чужим людям мы его не показываем, ждем до полугода, чтобы не сглазили, - рассказывает Оксана, которая по-прежнему называет Фариса законным мужем.

На вопросы подписчиков, почему они с мужем живут на две страны, если семья не распалась, отвечает кратко: «Из-за политической ситуации».

- Неравный брак, и этим все сказано, увы, - написала девушке одна из подписчиц. А Оксана-Рихана в ответ поставила три грустных смайлика, что с языка Инстаграма можно перевести как полную солидарность...

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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Какие тут алименты, ребенка бы не забрали!»

- Развод путем троекратного произнесения слова «талак» принят в мусульманском праве, и после него женщина, в чем была, идет на все четыре стороны, - говорит Елена Фомичева, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. - В данном случае девушке повезло, что ребенка она родила в России. Находись она в Малайзии, малыша — тем более мальчика, точно забрали бы: сыновей там отдают на воспитание отцам. Остается надеяться, что экс-король — мужчина достойный и будет помогать бывшей жене материально. Тем более, что он человек светский, с европейским образованием — есть шанс, что супруги договорятся цивилизованно. Но в любом случае алименты будут доброй волей султана, а не его обязанностью. Поэтому нашим девушкам надо трижды подумать, выходя замуж за иностранца. А Оксане, если все-таки соберется в Малайзию решать имущественные вопросы, я бы посоветовала ехать в одиночестве. Сына лучше оставить дома.

ЗВОНОК АДВОКАТУ

«Судебные приставы не помогут»

- В данном случае супруга должна в России оформить свой развод, и тогда она имеет право по суду взыскать алименты с бывшего мужа. С одной стороны, закон дает ей такое право, а с другой — непонятно, как его исполнять, ведь с Малайзией у нас нет двусторонних соглашений, власти этой страны не обязаны исполнять принятые у нас решения суда, - объясняет адвокат Виктория Дергунова, специалист по семейному праву. - То есть судебные приставы, которые здесь возбудят производство, передать дело в Малайзию просто не смогут. Это решение суда заранее невыполнимо, поэтому в России нет смысла судиться за алименты.

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