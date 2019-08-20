"У Волочковой будет инфаркт": Лобода села на шпагат

Светлана Лобода много времени тренируется, чтобы иметь идеальную фигуру. Певица часто публикует фото и видео спортивных занятий. На одном из последних снимков исполнительница похвасталась идеальным шпагатом.

Светлана Лобода не первый раз демонстрирует свою растяжку. Однако 36-летняя певица никогда не показывала публике шпагат. На снимке артистка сделала продольный шпагат, сидя на коврике, который она постелила на траву. Лобода позирует в черном топе и трусах. "Готовимся к концерту!", - гласит подпись к фото.

lobodaofficial Getting ready for the concert!

В комментариях фолловеры восхищаются певицей и удивляются, как ей удался столь сложный элемент: "Восхищает все, что вы делаете! Браво!", "Молодец, Волочкова отдыхает", "Лобода - не Волочкова, но на шпагате сидит клево", "Ого! Вот молодчина", "Очень круто!", "Вот это форма", "И как вы все успеваете", "Тоже мечтаю сесть, все времени нет. Но вы вдохновляете", "У Волочковой будет инфаркт", "А поперечный шпагат умеете? Желаю увидеть", "Идеальный шпагат!", "А то Волочкова думает, что она одна такая!".

Оценили поклонники и естественную красоту артистки: "Без косметики как 18-летняя девушка", "Идеальная", "Само совершенство", "Нет мэйкапа. Шикарна".

Лобода действительно много работает над своим телом. Ранее даже Ксения Собчак призналась, что повесила фото артистки на холодильник в качестве мотиватора. Светская львица считает Светлану Лободу идеалом женской красоты. В одном из интервью Светлана призналась, как ей удается поддерживать стройность. По словам певицы, она не пропускает ежедневных тренировок, отправляясь на разминку несмотря на лень или усталость.