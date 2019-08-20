"Многие тычут на мои снимки в купальниках": Волочкова советует завистницам "привести телеса в порядок"

Анастасия Волочкова дала предельно откровенное интервью. Балерина объяснила, почему ее снимки в купальниках пользуются бешеной популярностью и раскрыла интимные подробности.

"Многие звезды шоу-бизнеса тычут на мои снимки в купальниках. Уверяют, что это стриптиз и некрасиво. Солнышки. Так вы приведите свои телеса в порядок, чтобы вашим мужчинам было приятнее смотреть на вас, а не на Анастасию Волочкову", - едко заявила балерина в студии "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".

volochkova_art Все, что обо мне судачат и сплетничают, слышит только моя красивая и стройная попа

Артистка не без гордости уточнила, что ее кадры в мини-бикини даже популярнее детских фотографий. Ведь на снимках она демонстрирует подтянутую фигуру и свой знаменитый шпагат.

volochkova_art Я вообще живу в шпагате!

Танцовщица также сообщила, что привыкла к гневным комментариям в соцсетях. "Мне оставляют комментарии моральные инвалиды. Они не понимают, что стройность и красота - это прекрасно. Из них льется желчь, и они пишут всякие гадости, на которые я перестала обращать внимание", - заметила Волочкова.

volochkova_art Хотела сделать селфи, но кое-кто застал меня за этим занятием и опередил...

В ходе интервью артистка призналась, что своим обидчикам мстить не собирается и никогда не сплетничает. Раскрыла звезда и интимные подробности. Однажды Анастасия посетила секс-шоп. Причем случилось это в Канаде. При этом звезда не стала рассказывать, какие "игрушки" там приобрела. И тут же подчеркнула, что у нее все прекрасно в личной жизни без каких-то "сексуальных добавок". Во время секса она не чихает, а эротические сны обходят ее стороной.