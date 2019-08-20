Молодая жена Николаева увезла дочку к маме

Игорь Николаев более десяти лет счастлив с третьей женой Юлией Проскуряковой. Пара воспитывает трехлетнюю дочку Веронику. Родители души не чают в долгожданной наследнице - молодая супруга певца не раз признавалась, что очень долго ждала появления малышки на свет. Обожают девочку и родители Юли.

Пока Игорь Николаев колесит с гастролями по городам и весям, Юлия Проскурякова увезла дочку к своей маме в Екатеринбург. "Утро в родительском доме. Ника, кипиш, а как же без этого, когда ребенок в доме?", - написала в блоге артистка, опубликовав трогательное видео из родительского дома.

Певица старается как можно чаще навещать любимых и дорогих людей. Юля очень трепетно относится к семье. Мама и папа артистки - Людмила Ивановна и Павел Сергеевич - всегда с нетерпением ждут в гости дочь с зятем и внучкой.

uliaveronika Утро в родительском доме...

Маленькая Ника чувствует себя у бабушки и дедушки как дома. "Доброе утро, лохматики и их родители", - гласит подпись к еще одному ролику, который разместила Проскурякова.

uliaveronika Малышка Ника

Напомним, 37-летняя Юлия Проскурякова и Игорь Николаев в скором времени отметят годовщину брака. По словам супругов, они стали меньше скандалить и все проблемы решают мирно. "В начале отношений у нас действительно была притирка. Сейчас, ссорясь, мы никогда не уходим из дома. Не бьем посуду, а тем более друг друга. Если так случилось, что произошел конфликт, обязательно стараемся разговаривать, честно и открыто, слушать и слышать", - делилась Юлия в одном из интервью.

А недавно певица призналась, что мечтает родить любимому мужу сына, но осуществить это непросто. "Я постараюсь! Но Вы должны понимать, что мы не молодеем, увы. Поэтому все не так быстро, как хотелось бы, происходит. Тяжело после первой беременности было восстановиться и пока ко второй тоже готовиться надо. А у нас есть еще работа, учеба и много всего... Так что как Бог даст...", - делилась Юлия.

Меж тем некоторые поклонники 59-летнего Николаева обеспокоены тем, что артист не носит обручальное кольцо. На днях поползли слухи, что у него возникли проблемы в отношениях с молодой женой. Наиболее смелые даже напрямую спросили певца, все ли у него в порядке. Однако Николаев любопытным подписчикам не отвечает.