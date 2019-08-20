Журналист Георгий Габуния, оскорбивший Путина, уволен

Журналист Георгий Габуния может монетой ответить за свою «славу». Руководство телекомпании "Рустави 2" намерено подсчитать убытки от выходки оскандалившегося ведущего. И взыскать их через суд.

Напомним, больше месяца прошло с момента того самого эфира на телеканале «Рустави 2», после которого едва не случилась в Грузии революция. В программе «Постскриптум» ведущий Георгий Габуния абсолютно не стесняясь в выражения, обложил матом и российского президента и его родителей. Скандал разгорелся страшный не только в Грузии, но и во всем мире. Никто не понял выходки журналиста, кроме его ближайшего друга и соратника Ники Гварамия (экс-гендиректор «Рустави - 2»).

И похоже, это была лебединая песня парочки.

После того, как на телеканале сменилось руководство (в Европейском суде бывшему владельцу Кибаре Халваши удалось восстановить свои права медиахолдинг ) первым делом был уволен Ника Гварамия.

Ну а сегодня на пресс-конференции новый гендиректор «Рустави -2» заявил Паата Салия (по совместительству адвокат Халваши), что трудовой контракт разорван и с Георгием Габуния. А так же с редактором новостей Нодаром Меладзе.

- Руководство канала намерено подсчитать убытки, нанесённые тем скандальным эфиром репутации «Рустави 2» и в судебном порядке предъявить счет виновным.

Так что из своего отпуска Гварамия уже не выйдет. А скоро лишиться и личной охраны, предоставленной ему некогда телеканалом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице

Шаловливый сын идеальных родителей уже не в первый раз злит грузин своими выходками. Спецкор "КП" Дина Карипцкая узнала, как живет семья скандального телеведущего (подробности)