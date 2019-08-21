Александру Назарову всю жизнь преследовала смерть

Александра Назарова, полюбившаяся зрителям по роли бабушки главной героини Виктории из "Моей прекрасной няни", скончалась 20 августа после продолжительной болезни. Умирала актриса тяжело. У 79-летней народной артистки России долгое время были проблемы с легкими. Она попала в больницу еще в июле. За это время звезда экрана несколько раз впадала в кому, выходила из нее, снова впадала и снова цеплялась за жизнь. Ей было не привыкать идти наперекор судьбе несмотря на то, что смерть буквально ходила за ней по пятам.

Карьера Александры Назаровой сложилась вполне успешно - ее фильмография насчитывает более 80 картин и сериалов, она озвучила сотни зарубежных киногероев. Однако личная жизни актрисы полна трагедий.

В 1961 году ее студенткой пригласили на главную роль в фильме "А если это любовь?". Во время съемок она познакомилась со своим первым мужем, Юрием Приходько. Он был механиком съемочной группы, которая работала над картиной. Саше тогда было всего 20 лет, ее любимому - 22. Они поженились и прожили вместе десять лет, так и не став родителями. Жизнь их текла свои чередом до тех пор, пока Александра Назарова не познакомилась со вторым Юрием, реаниматологом-анестезиологом.

Александра Назарова в 2016 году на сборе труппы Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов

Актриса уехала на отдых в Рузу в дом отдыха, где и повстречала Юрия Михайлова. Она влюбилась в него с первого взгляда. Роман продолжился в Москве. Александра разрывалась между своей страстью и нежеланием сделать больно супругу. Набравшись смелости, артистка сообщила Юрию, что в ее жизни появился другой.

Тогда она еще не знала, что второй брак так и не сделает ее счастливой. Второй муж совершенно не стремиться к тихой семейной жизни. На первом месте у него были друзья и гулянки. Жена и появившийся на свет наследник мало его интересовали. Через два года после рождения сына Александра Назарова подала на развод.

С первым мужем она сохранила настолько теплые отношения. Юрий передавал подарки для Мити, провожал актрису до дома. Приходько скончался в 37 лет от опухоли мозга. Актриса хоронила бывшего мужа и до последнего дня сожалела, что причинила ему боль. Ей было страшно думать о том, насколько сильно мужчина переживал их разрыв.

Второй супруг поначалу давал ей какие-то деньги на ребенка, а после эмигрировал в Германию с новой женой. Актриса постоянно работала, поэтому маленький Митя посещал круглосуточный детский сад. Назарова признавалась, что мальчик рос сложным ребенком. "Было ужасно, но мне помогала мама. Я его отдала в английский интернат, это была суперская школа. Моя связь с Митей тогда не очень порвалась. Уже потом у него появились другие интересы, он обожал мотоциклы", - делилась звезда сериала "Моя прекрасная няня". После окончания школы парень поступил в ПТУ, категорически отказавшись получать высшее образование. Правда, позже, как признавалась Назарова, он винил ее в том, что она не настояла на его поступлении в институт.

В 90-е годы второй муж актрисы Юрий Михайлов вернулся в Россию, занялся бизнесом. Он встречался со своим повзрослевшим сыном, наладил контакт с Александрой Ивановной. Но Юрия убили.

Назарова сообщила сыну о смерти отца уже после похорон. Митя в то время уехал жить в Испанию. Там он выучил язык, однако стабильную работу так и не смог найти. Чтобы его обеспечить, актриса продала квартиру своей матери. "Ничего он там не делал. Парковкой занимался… По-испански замечательно говорил и решил вообще не работать, а жить на социальное пособие", - вспомнила Александра Ивановна.

После возвращения в Москву сын женился, у него родилась дочь. Девочку назвали в честь знаменитой бабушки - Александра. О матери внучки Назарова ничего не знала. Актриса лишь сообщала, что женщина умерла несколько лет назад. Сын артистки обожал дочку. По словам Александры Ивановны, мужчина сам менял подгузники ребенку, вставал по ночам к детской кроватке, готовил смеси.

А потом Митя связался с дурной компанией. И восемь лет назад в жизни Александры Назаровой случилась третья трагедия. Не стало ее единственного сына. Ему был 41 год. А дочке - два года.

Ходили слухи, что мужчину убили. По другим данным, он мог умереть от передозировки наркотиков. "Я не знаю до сих пор, честно говоря, что случилось. В медицинской экспертизе было написано: «След от одного укола». Все это случилось на чужой лестнице в чужом доме. Я была для Мити вечным банкиром со своими грошовыми заработками. Он мне названивал и говорил: «Мне нужны, мне очень нужны деньги»", - рассказывала Назарова в программе "Судьба человека" в марте 2018 года.

Актрисе была очень тяжело. Она корила сына за то, что он умер: "Я ему задавала вопросы: «Почему ты так сделал? Почему ты меня оставил с внучкой, которой два года?!»".

Актриса искала спасение в вере. Она решила обратиться к священнику. Служитель церкви посоветовал Назаровой написать письмо Дмитрию, в нем нужно было указать, что она прощает сына. Артистка так и сделала. "Когда у меня все сложилось, я перестала сердиться на Митю. Я написала ему: «Постараюсь потянуть твою дочку, как смогу, сколько смогу»", - делилась Александра Ивановна. Она воспитывала внучку Сашу одна и работала до последнего.