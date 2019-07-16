2019-07-16T18:25:04+03:00
Звезды

"Совсем слаба": Федосеева-Шукшина переписала завещание на Алибасова

Старшая дочь актрисы озвучила сенсационную новость
Ольга ЛИБГАРДТ
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По словам наследницы актрисы, в данный момент именно она ухаживает за продюсеромПо словам наследницы актрисы, в данный момент именно она ухаживает за продюсером
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Лидия Федосеева-Шукшина переписала завещание, заявила младшая дочь актрисы Ольга. Согласно документу, столичная квартира вдовы Василия Шукшина в случае ее смерти достанется Бари Алибасову.

Бари Алибасов официально женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной в прошлом году, хотя фактических их роман длится уже около 20 лет. Супруги всегда поддерживают друг друга в тяжелых жизненных обстоятельствах, а продюсер не раз говорил, что он и жена очень близки, а со временем его чувства к Лидии Николаевне стали еще жарче.

"Мама переписала свое завещание в пользу Бари Каримовича. Мы остаемся с тем, что у нас есть", - рассказала в эфире "Пусть говорят" Ольга. Также женщина уточнила, что квартира продюсера, в которой он живет прямо сейчас, принадлежит ему лишь частично. Но даже в случае, если он потеряет жилье, на улице Бари Каримович не останется благодаря Лидии Николаевне, которая протянуть ему руку помощи.

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Наследница актрисы рассказала о самочувствии звездной родительницы. "Мама уже совсем слаба, ей тяжело вставать и ходить, она редко покидает квартиру", - посетовала наследница. Дмитрий Борисов сочувствующе покачал головой, а гости студии тут же зашушукались, мол, звезда, вероятно, написав завещание, готовится к смерти.

Ольга отметила, что Лидия Николаевна сейчас не живет с мужем постоянно. Однако Бари Каримович регулярно приезжает к ней с роскошным букетом цветов. "Они видятся примерно два раза в неделю. Помощники приезжают, привозят продукты и обязательный букет цветов", - уточнила женщина.

По ее словам, отношения Алибасова и Федосеевой-Шукшиной больше напоминают гостевой, а не традиционный брак. Это подтверждает и сам продюсер. 72-летний Алибасов заверил, что скоро любимая женщина приедет к нему на несколько дней. "Можно сказать, что совместно мы живем лет 20. Нам этот гостевой режим нравится", - добавил Бари Каримович.

По словам наследницы актрисы, в данный момент именно она ухаживает за продюсером. "Рядом с ним сейчас я. Вот уже месяц, как мы вместе. Это событие, к которому я очень долго шла", - заявила Ольга.

Бари Алибасов рассказал о своём состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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