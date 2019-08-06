Шукшина огорошила интимным признанием об Алибасове

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной потребовала развода актрисы с Бари Алибасовым. Ольга Шукшина всерьез опасается за здоровье 80-летней родительницы. Лидия Николаевна неважно себя чувствует. Что и не удивительно в ее возрасте. Кроме этого Ольгу волнует судьба интеллектуального наследия ее отца - Василия Шукшина. Женщина не хочет, чтобы оно попало в руки чужих людей.

В одной из программ на центральном телевидении Ольга Шукшина заявила, что вот уже больше месяца ухаживает за Бари Алибасовым после того, как продюсер случайно хлебнул жидкость для очистки труб. В этой же передаче она рассказала о том, что ее мать Лидия Федосеева-Шукшина переписала свою квартиру на музыканта. Состояние здоровья Лидии Николаевны оставляет желать лучшего - женщина с трудом ходит. Ольга, конечно, старается постоянно быть рядом с родительницей и часто приезжает к ней домой.

У Алибасова и Шукшиной - гостевой брак. Они объявили себя парой в далеком 1995 году. Но узаконили отношения в ноябре 2018 года.

"Я не знаю, зачем был нужен этот брак моей маме", - разводит женщина руками, у которой 15 лет были натянутые отношения с родительницей. По ее словам, недавно актриса огорошила ее признанием: "Мы никогда не жили вместе. Совместного быта у нас не было, секса тоже".

Ольга не скрывает - признание ее расстроило. "Скажу вам честно, в нашу родовую квартиру на улице Бочкова долгие годы не ступала нога мужчины, поэтому все пришло в совершеннейшую негодность. Мама не умеет сама вести хозяйство, а помощи для нее нет никакой. Отчасти в этом и моя вина, мамочку никогда нельзя бросать", - цитирует наследницу Собседник.Ru.

Бари Каримович бывает у Лидии Николаевны вместе со своим помощником Сергеем, который известен как актер порнографических гей-фильмов. "Стоит мне отлучиться из квартиры, как Бари проводит фотосессии с Лидией Николаевной. Нет-нет да и всплывают в сети фото, где он сидит на маминой кровати с голым торсом. Все это не только задевает репутацию нашей мамы, но и оскорбляет имя папы", - заявила младшая дочь Федосеевой-Шукшиной.

По ее словам, Лидия Николаевна выглядит совершенно растерянной при виде незваных гостей, которые ходят в ее квартиру, как к себе домой. "Лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова. Поэтому я требую развода", - сказала, как отрезала, Ольга.

Она искренне не понимает, зачем Бари Каримович устраивает фотосессии за столом отца. "Есть фото, где он точь-в-точь копирует папу, а мама при этом держит в руках книгу. Сколько бы Бари ни фотографировался у нас в квартире, я не верю в этот брак", - негодует наследница народной артистки.