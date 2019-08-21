Внучка звезды сериала «Моя прекрасная няня» узнала о смерти бабушки от подруг

Она актриса «второй половины жизни», когда слава, узнавание и любовь зрителей приходит под занавес. На закате творческой жизни. Но лучше поздно, чем никогда. Благодаря прославившим ее ролям, главным образом в популярных сериалах «Бригада», «Моя прекрасная няня», Александру Назарову называли «всероссийской бабушкой». И мало кто знал, что в жизни ее главная роль тоже была бабушка. Бабушка-одиночка, как она в шутки и не без гордости себя называла.

Александра Ивановна воспитывала десятилетнюю внучку Сашеньку, дочь своего единственного сына Дмитрия, который умер при странных обстоятельствах. Знакомы намекали, что виноваты наркотики. Потом умерла жена Дмитрия. И двухлетняя Сашенька осталась круглой сиротой. Девочку отправили в дом ребенка. Александра Ивановна тогда поклялась, что внучку заберет из казенного дома к себе. Так и сделала. С тех пор жила и работала ради девочки, которая стала ее якорем в жизни.

Дмитрий умер при странных обстоятельствах

9 июля актрисе стало плохо на даче. Потеряла сознание. Рядом только Саша, которая и вызвала скорую помощь. Назарову доставили в ближайшую больницу в Сергиевом Посаде, оттуда - в медицинский центр в Химки. Подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, самостоятельно дышать она не могла из-за давних проблем со здоровьем (очень много курила). И таяла на глазах. Единственное, что давало силы сопротивляться неизбежному, - это мысли о Сашеньке. Когда бабушку забрали в больницу, Саша почти месяц прожила в доме председателя дачного кооперативна Марины. Вместе с кошкой. Потом девочку отправили в лагерь на море. Она и сейчас отдыхает в Анапе.

Из-за кутерьмы с переездами из больницы в больницу, потерей памяти и телефона, сразу не могли найти родственников. Потом родственники нашлись. Принесли в больницу Сашин портрет. Александра Ивановна так и умерла, вглядываясь в личико любимой внучки. С кем останется девочка — этот вопрос волновал ее больше всего.

Александру Назарову называли «всероссийской бабушкой»Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Этот же вопрос мы задали двоюродной бабушке девочки — Александре Дмитриевне Михайловой. Она родная сестра второго мужа актрисы Александры Назаровой - Юрия Михайлова (Сашиного дедушки). Как мы поняли, с стороны Михайловых семья многолюдная - сестры, племянницы, а главное - дружная.

- Не волнуйтесь, Сашенька будет жить в своей квартире в привычной ей обстановке в окружении любящих родных. В сентябре она пойдет в свою школу в 5-ый класс.

У девочки есть второй опекун — моя племянница 34-летняя Надежда, которая Саше является троюродной сестрой. Когда Александра Ивановна стала искать для внучки второго опекуна, она выбрала молодую и энергичную Надю. Сейчас она отдыхает в Светлогорске. Поэтому Саша, когда вернется из Анапы, поживет со мной — или у себя дома на Преображенке, или у меня на дачу, где она отдыхала в прошлом году.

Александра Ивановна особенно не афишировало, что у Саши большая семья. По всей видимости, ей было удобно выглядеть бабушкой-одиночкой, воспитывающей внучку. Актеры всегда работают на имидж. А у Саши море родственников и большая семья — пять троюродных братьев и сестер, две двоюродные бабушки - родные сестры ее дедушки Юрия Михайлова. Девочка всех хорошо знает, мы постоянно общаемся.

Александра Ивановна была востребованной актрисой, много снималась, играла в спектакляхФото: GLOBAL LOOK PRESS

Хотя дело давнее, но Александра Ивановна была обижена на моего брата Юру, ее второго мужа, с которым они разошлись (в 2000 году его убили двумя выстрелами в упор у него дома — Ред.). Она говорила, что безумного его любила. Но не сложилось. Поэтому с нашей родней существовала дистанция. А Саша-маленькая с нами плотно дружила. Мы отмечали ее дни рождения, она приезжала на наши.

Никаких проблем быть не должно. Если потребуется второй опекун, есть еще одна двоюродная сестра — Татьяна Николаевна. Она заслуженный учитель, педагог с большим стажем. Я, кстати, кандидат педагогических наук. В нашей семье есть люди, которые с радостью займутся ребенком.

В любом случает из предложенных кандидатур будет выбирать опекунский совет.

- Саша знает, что ее бабушка умерла?

- Мы не хотели ее расстраивать раньше времени, но подружки в лагере ей, конечно, все сообщили, как только печальная новость появилась в Интернете. Саша рыдала. Но на похороны решили ее не привозить.

Александра Назарова в сериале "Моя прекрасная няня"

- Александра Ивановна рассказывала, что заранее составила завещание. Несмотря на то, что ей в следующем году исполнилось бы 80 лет, она была востребованной актрисой, много снималась, играла в спектаклях. Зарабатывала...

- К ней замечательно относились в театре, она доброжелательный, отзывчивый, очень позитивный человеком, до последнего дня работала, и ни в чем не нуждалась. Квартиру, дачу, машину заработала своим трудом. И конечно, все завещала внучке. Но честно говоря, имущественный вопрос нас не интересует. Главное, что мы любим Сашу.

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