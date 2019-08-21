«Бегала курить, а потом заходилась кашлем»: звезда сериала «Моя прекрасная няня» так и не смогла побороть убивающую ее привычку

Прощание с Народной артисткой РФ Александрой Назаровой пройдет 24 августа в Малом зале Театра Ермоловой, где актриса служила без малого 55 лет. Похоронят Александру Ивановну на Хованском кладбище.

Самая близкая подруга актрисы Энахат Багирова, которая дружила с Александрой Ивановной более полувека и даже была кормящей мамой для ее сына Мити, последние дни находилась у постели умирающей.

- Из вещей Сашенька в больницу почти ничего не взяла. Крестик ее повесили на больничную кровать, напротив изголовья поставили фотопортрет любимой внучки, а мобильный телефон я забрала. Она все равно уже не могла отвечать на звонки, - рассказала kp.ru Энахат Багировна. - Поначалу я приезжала в больницу на пару часов, даже кормила ее. Она еще что-то могла говорить, шептала, потому что в горле уже стояла трубочка. А потом, когда ей стало хуже, врачи стали пускать всего на 3-4 минутки. В последний раз я видела Сашу неделю назад, в прошлый четверг. Она уже понимала, что умирает. Призналась мне губами: «Все, это конец». Было видно, что силы ее покидали.

Александра Назарова всего месяц назад отметила свое 79-летиеФото: GLOBAL LOOK PRESS

В памяти друзей и близких Александра Назарова, несмотря на тяжелую судьбу, останется человеком очень светлым и позитивным человеком.

- Она была очень простой, совсем не звездной, - поделился с kp.ru друг актрисы Святослав Моисеенко. - Когда получала какую-то награду, шутила: «Вот, дали очередную похоронную принадлежность». Они ей были неважны абсолютно. Когда-то, помню, я объявлял ее на одном из благотворительных вечеров, и сказал: «Моя добрая, старейшая подруга...» и добавил: «Сашенька, прости, не по возрасту». Она перебила: «И по возрасту тоже!». Своих лет никогда не стеснялась. И всегда легкая на подъем. В антракте бегала перекурить, а потом заходилась кашлем. Но на сцену выходила так, как будто ничего не было.

Актриса Александра Назарова с внучкой у себя домаФото: EAST NEWS

- Она до последнего курила, несмотря на болячки? У нее ведь были проблемы с легкими, наверняка врачи много раз просили бросить…

- Спорить с Александрой Ивановной было бесполезно. У нее на все был свой взгляд. Она могла послушать, но потом обязательно сделать по-своему. Она была очень сильной женщиной. И даже когда попала в больницу, сразу предупредила: «Даже не вздумай, никуда-ничего». Не любила казаться слабой.

Молодая актриса Евгения Пономарева играла с Назаровой в спектакле «Портрет Дориана Грея» в театре Ермоловой.

- Роль у Александры Ивановны там была небольшая, но она всегда очень тщательно готовилась, настраивалась, - вспоминает Евгения. - Она настоящая работяга, а сцена была для нее самым большим счастьем. У каждого артиста свои ритуалы перед выходом, это очень сокровенно и делается без посторонних. Но Александре Ивановне нужна была тишина. Перед спектаклем она строго так говорила актерам: «Тише-тише, не шумите, настройтесь!».

Она была старейшей актрисой театра и всеми любимойФото: Борис КУДРЯВОВ

Она была старейшей актрисой театра и всеми любимой. Когда заходила в женскую гримерку, все актрисы вставали, здоровались, спрашивали, как здоровье. «Ничего, ничего», - бодро отвечала она, даже если хворала. Чувствовалось, что женщина строгая, со стержнем. Нам будет очень ее не хватать...

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