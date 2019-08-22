Марат Башаров: Белый и пушистый или пьющий и бьющий

С декабря прошлого года жизнь артиста с очередной супругой пошла под откос: артист во время пьяного дебоша сломал женщине нос. Она выждала два месяца и подала на развод.

«Мне очень жаль, что у Марата нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры…» - так обозначила причину развода Елизавета Башарова. Женщина настаивала на том, чтобы муж закодировался, но Марат проблему признавать не захотел. Однако под угрозой оказалась не только семья, но и карьера Башарова, поэтому всю зиму, весну и лето Марат только и делал, что старался реабилитироваться в глазах коллег, работодателей и жены. Начало казаться, что ему это удается. Но так ли это на самом деле? Мы попытались разобраться в ситуации и незадолго до юбилея позвонили виновнику торжества.

- Марат, начались съемки 20-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», и уже появились слухи, что вас нет на площадке, так как после скандала с вами разорвали контракт...

- Нет, все абсолютно не так. Я подписал новый контракт и стал вновь ведущим «Битвы экстрасенсов». Уже в сентябре вы сможете увидеть первый выпуск нового сезона.

- И вы продолжаете играть в спектаклях?

- Да, сейчас как раз на гастролях в Испании.

- А с женой после развода у вас какие отношения?

- У нас семья - все хорошо. Развод - формальность.

Но в семье актера все не так уж и хорошо. После упомянутых испанских гастролей с антрепризным спектаклем «Сублимация любви» Марат заявился домой ночью с букетом в, скажем так, приподнятом настроении: его экс-супруга Елизавета дверь не открыла, поэтому Марат укатил ночевать в загородный дом. Ну а Лиза с наследником Марата 3-летним Марселем тут же улетела в отпуск - в этот раз во Францию. Елизавета чуть ли не каждый месяц летает отдыхать на моря-океаны с сыном, а Марат оплачивает их путешествия.

Стоит отметить, что Башаров переписал на жену и сына апартаменты (три квартиры при ремонте объединены в одну), купленные в браке, и полностью обеспечивает Лизу и Марселя. У Марата в собственности остается дом в Подмосковье. Лиза разрешила Марату жить с ней и сыном в квартире «до первого косяка». Места много, и у Марата здесь своя комната.

При этом его с Лизой периодически видят вдвоем в кафе или на концертах. В конце июля они отпраздновали день рождения сына, а уже в августе вновь поссорились. Елизавета рассказала подругам, что Марат опять «поймал белочку». Башаров же продолжает носить кольцо и заверять окружающих, что у него с женой «все окей».

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Это типичный агрессор!»

Самым невероятным в этой истории остается то, что Лиза после развода разрешила Марату жить с ней под одной крышей. Зачем? Причины такого поведения Елизаветы объясняет психолог Антон Беккужев.

Психолог Антон Беккужев. Фото: Личный архив

- Елизавета много лет была фанаткой Башарова, которая пыталась добиться его расположения, - говорит Беккужев. - Сорвав заветный куш и родив ребенка от звезды, она не собирается так просто отказываться от этих отношений. Столь безропотное поведение женщины развязывает артисту руки. Не исключено, что Марат вновь может избить даму либо изменить ей, ведь она все ему прощает. А делать это Лиза может еще долго, ведь на кону стоит ее собственный комфорт и выгода.

Став возлюбленной артиста, Елизавета тоже получила свою частичку славы. Плюс ко всему, очевидно, что Башаров дает матери своего ребенка хорошую материальную поддержку, от которой та не готова отказываться. Безусловно, чувства у Лизы к бывшему супругу тоже есть. Об этом говорят ее влюбленные горящие глаза на всех совместных фотографиях с Маратом. Возможно, в глубине души она не хочет мириться с его поведением, но еще не готова окончательно расстаться с Маратом. Башарова же тоже устраивает такой вариант.

Безусловно, одним из главных факторов, который скрепляет этот союз, является совместный ребенок. На фотографиях, сделанных после громкого скандала с избиением, Лиза крепко прижимает их сына к себе. С одной стороны, это желание показать свою особую роль в жизни Башарова, ведь это именно она родила ему ребенка. Женщина подчеркивает свою исключительность и желание находиться рядом с Маратом через материнство. Возможно, она простила побои мужу в том числе и ради малыша.

Может быть, она тешит себя иллюзиями, что подобный скандал больше не повторится. Однако надеяться на это вряд ли стоит. Башаров - типичный агрессор. Агрессор всегда найдет повод для насилия, это может быть даже сущий пустяк.

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