Фадеев забрал у Наргиз самое дорогое

Наргиз так и не смогла договориться с Максимом Фадеевым по поводу своего репертуара. Артистка сообщила о том, что исполнять написанные им композиции ей запрещено.

"Еще раз хочу сообщить о том, что песни, автором которых является Максим Фадеев, соответственно всеми вами известные «Ты моя нежность» и все песни, входящие в альбом «Шум сердца», мне исполнять запрещено правообладателем", - написала в блоге Наргиз. А ведь именно"Ты моя нежность", "Вдвоем" и многие другие были визитной карточкой артистки.

Публика шла именно на эти музыкальные произведения. Теперь, лишившись самого дорогого, Наргиз намерена записать новые композиции.

Напомним, в начале августа продюсерский центр Максима Фадеева "MALFA" расторг контракт с певицей. По словам Наргиз, это решение стало для нее полной неожиданностью. Ведь совсем недавно казалось, что певицу и ее продюсера связывают не только рабочие отношения, но и дружба. Он не жалел сил на продвижение Наргиз на российской сцене, а поклонники не переставали восхищаться отношениями, которые царили в тандеме.

Однако на поверку все оказалось не так. Известие о том, что Маким Фадеев прекратил сотрудничество с певицей Наргиз, взбудоражило общественность.

Пролил свет на сложившуюся ситуацию звездный промоутер Сергей Лавров. По его словам, с выпускницей "Голоса" отказываются работать многие продюсеры и прокатчики. "Я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену... Она так напивалась, что, порой, не то, что петь, говорить не могла", - делился он с "КП".