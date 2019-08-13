Наргиз ищет встречи с Максимом Фадеевым

Наргиз получила уведомление от имени Максима Фадеева о расторжении с ней договора о сотрудничестве. Теперь певица может начать работать над собственным материалом, тем более что такая потребность, похоже, у нее стоит остро. Согласно документу, продюсеру принадлежат права на песни, которые исполняла артистка.

"С момента получения мной уведомления от 12.08.2019 от Максима Фадеева наш договор считается расторгнутым. Я больше не являюсь частью команды «MALFA», и моя дальнейшая творческая судьба больше не зависит лейбла", - обратилась Наргиз к поклонникам.

nargizzakirova_official Я получила уведомление от имени Максима Фадеева...

Теперь она хочет поехать в тур. Но есть одно "но". "Судьба музыкальных произведений, которые были записаны за время совместного творчества с Максимом Фадеевым пока не ясна, так как официальные права принадлежат ему. К примеру, в этот список входят такие песни, как «Ты моя нежность», «Вдвоем» и другие. Мы продолжаем искать встречи с Максимом Фадеевым для обсуждения этого вопроса", - заявила певица.

Напомним, известие о том, что продюсер Маким Фадеев прекращает сотрудничество с певицей Наргиз, взбудоражило общественность. Поклонники сожалеют о случившемся и пытаются выяснить, что произошло. И пока Наргиз публикует сообщения в блоге, рассказывая о скандале, сам продюсер в дискуссии не вступает.

Однако сотрудники продюсерского центра Максима Фадеева сделали ранее заявление о том, что так и не увиделись с Наргиз после сообщений и расторжении контракта. При этом в "MALFA" утверждают, что артистка не выходила с ними на связь.

Пролил свет на сложившуюся ситуацию звездный промоутер Сергей Лавров. по его словам, с выпускницей "Голоса" отказываются работать многие продюсеры и прокатчики. "Я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену... Она так напивалась, что, порой, не то, что петь, говорить не могла", - делился он с "КП".