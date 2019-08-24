2019-08-24T18:03:27+03:00
Звезды

C эпатажным сыном Елены Яковлевой случилось несчастье

Денис Шальных пострадал после встречи с пресмыкающимся
Ольга ЛИБГАРДТ
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Необычный внешний вид наследника звезды фильма "Интердевочка", порой, шокирует окружающихНеобычный внешний вид наследника звезды фильма "Интердевочка", порой, шокирует окружающихФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Единственный сын актрисы Елены Яковлевой прославился в соцсетях благодаря своему внешнему виду. Тело Дениса Шальных с головы до ног украшено татуировками. Необычный внешний вид наследника звезды фильма "Интердевочка", порой, шокирует окружающих. Впрочем, иногда он пугает пользователей соцсетей и рассказами из жизни.

Так, на днях молодой человек сообщил о несчастье, которое приключилось с ним во время прогулки. Денис Шальных пострадал после встречи с пресмыкающимся. Его укусил за ногу китайский трионикс. Наследник Елены Яковлевой рассказал о том, как все произошло.

"Ребята, сейчас резко стало жарко и рептилии и другие пресмыкающиеся не успели настроиться на смену климата в окраинах нашего прекрасного города... Характерный сильный отек уже спал, но атака была совершена больше из агрессии, а не самозащиты", - начал свою историю Денис.

Он не исключил, что мог чем-то сам спровоцировать черепаху. "Но все-таки призываю вас быть внимательными в болотистой местности. Не забывайте про плотную обувь и шесты для прощупывания глубины. Распространяйте эту информацию и мы сможем предотвратить множество несчастных случаев такого плана!", - поведал Шальных.

При этом он не сообщил, помешала ли травма его работе. Сын актрисы трудится в барбершопе парикмахером. Денис, кажется, этим очень доволен. Он размещает в блоге фотографии своих работ и гордится тем, как ему удается стричь клиентов.

А вот о славе он совсем не мечтает. Молодой человек не скрывает - если он появляется перед публикой в каком-то шоу или спектакле, то делает это ради угара и денег. "Особых затей на этот счет у меня не было. Я человек достаточно далекий от этих всех фишек. Если где-нибудь мелькнуть на телевизоре. По большей части я это делаю из-за угара и денег, которые мне предлагают..., - заявил Шальных в одном из интервью. - Слово «знаменитость» абсолютно противоположно мне. Знаменитые люди гораздо более явно это демонстрируют и собой являют это слово, нежели я".

ИСТОЧНИК KP.RU

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