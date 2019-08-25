2019-08-25T20:23:46+03:00
Звезды

"Придется быть почти раздетым, и душа будет оголена": Билан показал провокационное фото

Публика оценила 37-летнего певца в нижнем белье
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дима Билан на фестивале "Новая волна" в СочиДима Билан на фестивале "Новая волна" в СочиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дима Билан прилетел в Сочи на фестиваль "Новая волна". Певец 24 августа прошелся по красной дорожке во время церемонии открытия, а вечером того же дня вышел на сцену концертного зала New Wave Hall, радуя гостей своими вокальными данными. 25 августа артист станет звездой творческого вечера по случаю юбилея Игоря Крутого.

"Готовлюсь к сегодняшнему непростому для меня дню. Юбилейному вечеру Игоря Крутого. Что уж говорить, придется не только быть почти раздетым, но и душа будет оголена до предела!", - написал Дима Билан под фотографией в своем блоге.

На снимке он предстает в гостиничном номере, лежа на полу. Видимо, артист изнывает от жары. На певце из одежды - лишь трусы. Дима что-то пристально изучает в телефоне.

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Дима Билан потряс поклонниц снимком в трусах
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Поклонницы, увидев своего кумира в пикантном образе, засыпали его комплиментами. Женщины оценили накачeнный торс певца и мускулистое тело подопечного продюсера Яны Рудковской. "Главное, трусы правильные надеть. Так же, как и бюстгальтер. А вообще, чем природа одарила, тем и гордиться надо. Молодец, Дмитрий! Показывай все, что у тебя есть красивое!", - льют елей прекрасные дамы.

Особо любознательные поинтересовались, не использует ли Билан пуш-ап, а также удивились тому, как Дима отважился выставить провокационное фото. При этом злопыхатели не дремлют. "Ужасная прическа, ужасные накрашенные ресницы, ужасное фото! Зачем человек, который исполняет замечательные песни, с тонким, как казалось, душевным мироощущением, портит так себя внешне?", - отметила одна из подписчиц.

Но Дима Билан никак не реагирует на комментарии и в дискуссию не вступает. Он продолжает готовиться к концерту, чтобы в очередной раз сорвать овации.

Фестиваль "Новая волна". День первый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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