Дочь Анастасии Заворотнюк приехала к матери на фоне слухов о раке

Анастасия Заворотнюк всегда была близка со своей старшей дочерью Анной. И хотя девушка жила в США, она часто виделась со звездной родительницей. В начале августа Анна вернулась в Москву.

По странному стечению обстоятельств приезд cтаршей наследницы совпал со слухами о страшном недуге Анастасии Заворотнюк. Все началось с журнала "Тайны звезд" с фотографией актрисы на обложке. В статье говорится, что якобы у актрисы заподозрили рак мозга. Будто бы особо наблюдательные люди разглядели на шее у артистки шрам, который может свидетельствовать о взятии биопсии загрудинных узлов. Сама актриса и ее представители не подтверждают данную информацию.

Когда в последний месяц лета звезда "Моей прекрасной няни" отменила спектакли, поклонники решили, что многодетная мама, родившая свою младшую дочь Милу осенью 2018 года, захотела побыть с малышкой. Тем более у супруга артистки - фигуриста Петра Чернышова на этот период пришлись гастроли. Анастасия размещала в блоге фотографию мужа из аэропорта. Он вылетал в Ялту. "Петя, мы с Милочкой тебя очень любим и ждем дома!", - обратилась к супругу звезда.

a_zavorotnyuk Петя, мы с Милочкой тебя очень любим и ждем дома!

При этом пользователи соцсетей обратили внимание, что Заворотнюк перестала публиковать в блоге актуальные фотографии. Свежее фото звезды датируется апрелем. Именно тогда на шее Анастасии и заметили тот самый шрам, который, по некоторым данным, может свидетельствовать о хирургическом вмешательстве.

Старшая дочь 48-летней актрисы Анна всегда была для мамы лучшей подругой и активно ведет соцсети. Девушка невероятно похожа на мать, а некоторые поклонники высказывали мнение, что девушка даже красивее знаменитой Заворотнюк.

annazavorotnyuk Анна очень похожа на свою звездную маму

Анну называют баловнем судьбы. С первых дней жизни первенец актрисы и миллионера Дмитрия Стрюкова ни в чем не нуждался. Она окончила частную школу в Англии. Но получать высшее образование решила в Москве, поступив в Высшую школу современных социальных наук в МГУ. Однако окончить вуз не смогла. После отчисления из МГУ дочь Заворотнюк поступила в престижную бизнес-школу имени Иосифа Любина в США. В 2018 году окончила ее с отличием и начала работать в Америке в престижной компании.