Поклонники не находят места из-за слухов о раке мозга у Анастасии Заворотнюк

Слухи о страшном недуге Анастасии Заворотнюк лишили покоя ее самых преданных поклонников. Публика отказывается верить, что у актрисы могли найти онкологию и желает многодетной маме всего самого наилучшего.

Анастасия Заворотнюк, отменившая участие в спектакле, давно не показывающаяся на публике и забросившая соцсети, заставила нервничать интернет-активистов. Пока представители звезды уверяют, что у нее все в порядке, слухи о проблемах со здоровьем артистки разрастаются, как снежный ком.

Анонимные источники сообщили, что у Заворотнюк якобы диагностировали глиобластому. В свое время именно рак мозга убил певицу Жанну Фриске. На страшные мысли наталкивает еще и схожесть ситуаций: Жанна заболела сразу после рождения ребенка, появившегося в результате ЭКО.

a_zavorotnyuk Заворотнюк поблагодарила поклонников за поздравления и теплые пожелания

К этой процедуре, по некоторым данным, прибегала и Заворотнюк. Актриса мечтала во что бы то ни стало самостоятельно родить любимому супругу - фигуристу Павлу Чернышову ребенка. Их дочка Мила появилась на свет осенью 2018 года. Анастасия стала мамой в третий раз, а для Петра девочка стала единственной наследницей.

Стоит отметить, что от рака умер отец Анастасии. Мужчина скончался четыре года назад. Похоронили его недалеко от дома, где живет звездное семейство. "Он недалеко: рядом кладбище. Мы часто ездим к нему", - рассказывала Заворотнюк в одном из интервью.

Так как прямых подтверждений, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, нет, пользователи соцсетей верят, что слухи так и останутся слухами. "Надеюсь все ,что пишут про вас, - это неправда", "Настя! Живите долго и счастливо! Все пройдет", "Настя! Красивая женщина, обаятельная и душевная, вы, как жемчужина, желаю вам здоровья, преодолеть любые преграды", "Да что же это такое? О Господи, только не это. Хватит! Скольких людей страна потеряла. Господи, сжалься, у нее маленький ребенок, которого она очень хотела. Это не справедливо, забирать у новорожденных родителей. Не являюсь поклонницей Насти, но желаю ей здоровья и сил", "Такой диагноз - просто ужас. А если еще такая маленькая дочурка есть, то это стократный ужас!", "Дай Бог, чтобы это были просто слухи. Такого никому не пожелаешь Здоровья и выздоровления!", - пишут фолловеры.