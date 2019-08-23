2019-08-23T15:19:46+03:00
Звезды

Поклонники не находят места из-за слухов о раке мозга у Анастасии Заворотнюк

Анонимные источники намекают, что у актрисы глиобластома, от которой в свое время умерла Жанна Фриске
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Анастасия Заворотнюк.Анастасия Заворотнюк.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Слухи о страшном недуге Анастасии Заворотнюк лишили покоя ее самых преданных поклонников. Публика отказывается верить, что у актрисы могли найти онкологию и желает многодетной маме всего самого наилучшего.

Анастасия Заворотнюк, отменившая участие в спектакле, давно не показывающаяся на публике и забросившая соцсети, заставила нервничать интернет-активистов. Пока представители звезды уверяют, что у нее все в порядке, слухи о проблемах со здоровьем артистки разрастаются, как снежный ком.

Анонимные источники сообщили, что у Заворотнюк якобы диагностировали глиобластому. В свое время именно рак мозга убил певицу Жанну Фриске. На страшные мысли наталкивает еще и схожесть ситуаций: Жанна заболела сразу после рождения ребенка, появившегося в результате ЭКО.

a_zavorotnyuka_zavorotnyuk
Заворотнюк поблагодарила поклонников за поздравления и теплые пожелания
20013 отметок «Нравится»367 комментариевInstagram

К этой процедуре, по некоторым данным, прибегала и Заворотнюк. Актриса мечтала во что бы то ни стало самостоятельно родить любимому супругу - фигуристу Павлу Чернышову ребенка. Их дочка Мила появилась на свет осенью 2018 года. Анастасия стала мамой в третий раз, а для Петра девочка стала единственной наследницей.

Стоит отметить, что от рака умер отец Анастасии. Мужчина скончался четыре года назад. Похоронили его недалеко от дома, где живет звездное семейство. "Он недалеко: рядом кладбище. Мы часто ездим к нему", - рассказывала Заворотнюк в одном из интервью.

Так как прямых подтверждений, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, нет, пользователи соцсетей верят, что слухи так и останутся слухами. "Надеюсь все ,что пишут про вас, - это неправда", "Настя! Живите долго и счастливо! Все пройдет", "Настя! Красивая женщина, обаятельная и душевная, вы, как жемчужина, желаю вам здоровья, преодолеть любые преграды", "Да что же это такое? О Господи, только не это. Хватит! Скольких людей страна потеряла. Господи, сжалься, у нее маленький ребенок, которого она очень хотела. Это не справедливо, забирать у новорожденных родителей. Не являюсь поклонницей Насти, но желаю ей здоровья и сил", "Такой диагноз - просто ужас. А если еще такая маленькая дочурка есть, то это стократный ужас!", "Дай Бог, чтобы это были просто слухи. Такого никому не пожелаешь Здоровья и выздоровления!", - пишут фолловеры.

artyoms_jewelryartyoms_jewelry
Анастасия Заворотнюк появилась на публике
259 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Китаец 30 лет страдал от эпилепсии, а причиной оказался десятисантиметровый червь в голове
Росстат назвал российские регионы с самыми богатыми чиновниками
The Rolling Stones получили именную скалу на Марсе
Заслуженный бодибилдер умер в день рождения в московском фитнес-клубе
Эрдоган обсудил с Путиным по телефону обстановку в Идлибе
В Кремле констатировали начало диалога между Путиным и Зеленским
Прожиточный минимум в России увеличили из-за роста цен на продукты
Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания запрещенных ракет в США
МИД КНР: У Вашингтона нет права читать кому-либо нотации
AliExpress разрешил возвращать товары без объяснения причины
Кимовску присвоен статус моногорода
Спонсоры фильма "Тайна печати дракона" подали иск против Шварценеггера и Джеки Чана на 216 млн
Из квартиры безработного москвича похитили 80 тысяч долларов
Авиакомапания Interjet не будет отказываться от российских самолетов SSJ100
Врач рассказал, как семечки влияют на развитие аппендицита
Фильм по «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Twitter через Верховный суд добивается отмены штрафа в 3000 рублей
Путин поручил Минобороны принять меры по симметричному ответу испытания ракет США
Врачи опровергли связь семечек и аппендицита
Поезда по Крымскому мосту поедут до конца года
Британская газета The Guardian назвала Крым российским
Португалия сократила отставание от России в таблице УЕФА
Правительство продлило действие правил уничтожения «санкционки» на год
Зеленский: Киев занимает жесткую позицию по вопросу возвращения Крыма