«Петя не катается уже месяц. Сидит с Настей»: до друзей Чернышева и Заворотнюк тоже дошли слухи о раке мозга
Разговоры о том, что 48-летняя «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк сражается с опасным недугом, появились не только в прессе. Как оказалось, в артистических и спортивных кругах давно уже ходят слухи о болезни актрисы.
Напомним, журнал «Тайны звёзд» сообщил, что у Анастасии Заворотнюк, которая недавно стала в третий раз мамой, родив своему мужу-фигуристу очаровательную дочь Милу, якобы диагностировали рак мозга. Эксперты издания предполагают, что опухоль могла развиться на фоне жесткой гормональной терапии, которая предшествовала ЭКО.
Однако директор Анастасии Заворотнюк опровергает новость о ее болезни. Мол, актриса отменяет спектакли, поскольку ее муж, будучи гражданином Америки, оформляет гражданство для жены и дочери.
Но, к сожалению, друзья Анастасии в разговоре с «КП» посетовали, что и до них дошли слухи о болезни актрисы.
— Петя не выступает в ледовых шоу Татьяны Навки уже месяц, — говорят приятели семьи Заворотнюк и Чернышева. — В артистических кругах давно говорят, что большая проблема у жены Чернышева. Сейчас Петя нигде не катается, сидит с Настей. Помогает.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Диагноз не называют, эту тему пытаются замять": Анастасия Заворотнюк отменяет спектакли на фоне слухов о раке мозга
"КП" спросила у врачей, могла ли процедура ЭКО спровоцировать у актрисы онкологию [эксклюзив kp.ru]
ИСТОЧНИК KP.RU