«Петя не катается уже месяц. Сидит с Настей»: до друзей Чернышева и Заворотнюк тоже дошли слухи о раке мозга

Разговоры о том, что 48-летняя «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк сражается с опасным недугом, появились не только в прессе. Как оказалось, в артистических и спортивных кругах давно уже ходят слухи о болезни актрисы.

Напомним, журнал «Тайны звёзд» сообщил, что у Анастасии Заворотнюк, которая недавно стала в третий раз мамой, родив своему мужу-фигуристу очаровательную дочь Милу, якобы диагностировали рак мозга. Эксперты издания предполагают, что опухоль могла развиться на фоне жесткой гормональной терапии, которая предшествовала ЭКО.

Однако директор Анастасии Заворотнюк опровергает новость о ее болезни. Мол, актриса отменяет спектакли, поскольку ее муж, будучи гражданином Америки, оформляет гражданство для жены и дочери.

Но, к сожалению, друзья Анастасии в разговоре с «КП» посетовали, что и до них дошли слухи о болезни актрисы.

— Петя не выступает в ледовых шоу Татьяны Навки уже месяц, — говорят приятели семьи Заворотнюк и Чернышева. — В артистических кругах давно говорят, что большая проблема у жены Чернышева. Сейчас Петя нигде не катается, сидит с Настей. Помогает.

artyoms_jewelry Анастасия Заворотнюк появилась на публике

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