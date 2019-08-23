Заворотнюк могут не выпустить на лечение за границу из-за долга судебным приставам

Больше всего поклонники Анастасии Заворотнюк переживают сейчас, чтобы оне не повторила печальную судьбу Жанны Фриске, у которой сразу после родов с помощью ЭКО обнаружили онкологию. 48-летней Заворотнюк, ставшей мамой в конце прошлого года, сейчас приписывают то же самое — и экстракорпоральное оплодотворение, и рак мозга, развившийся из-за осложнений после процедуры.

Большую часть времени Фриске лечилась в Штатах, и благодаря экспериментальным методам в какой-то период стала чувствовать себя лучше. А вот у Анастасии такой возможности может и не быть…

Большую часть времени Фриске лечилась в Штатах, и благодаря экспериментальным методам в какой-то период стала чувствовать себя лучшеФото: Евгения ГУСЕВА

На днях судебные приставы Тропарево-Никулинского района вышли в суд с ходатайством — ограничить актрисе выезд за рубеж. С валютной ипотекой, когда актриса брала на покупку дома площадью 900 «квадратов» займ в пол-миллиона долларов и просрочила платежи из-за подскочившего курса, «няня Вика» разбиралась долгих шесть лет. В прошлом году наконец расплатилась, и вдруг неприятный сюрприз: с нее требуют еще 1,6 млн рублей. Это исполнительский сбор, который должнику выставляют за неисполнение в срок решения суда. Если до 2 сентября эта сумма не будет оплачена, Анастасии в судебном порядке ограничат выезд за границу.

Однако, представители актрисы уверены, что в этот день ничего страшного не случится.

- Насколько мне известно, долг перед судебными приставами уже погашен, - рассказал kp.ru адвокат звезды Виктор Пастернак. - Не могу точно сказать, ведь не я же его оплачивал… На сайте ФССП задолженность есть просто потому, что информация там обновляется не сразу. Но думаю, что 2 сентября в суде будет нечего обсуждать. Либо приставы отзовут свое ходатайство, либо им просто будет отказано.

artyoms_jewelry Анастасия Заворотнюк появилась на публике

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