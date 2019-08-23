2019-08-23T16:19:38+03:00
Звезды

«В сентябре мы все расскажем»: директор Заворотнюк прокомментировал новости о болезни актрисы

48-летняя актриса не появляется на публике на фоне слухов об онкологии. Директор звезды прокомментировал информацию о раке мозга Анастасии Заворотнюк
Алена МАРТЫНОВА
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Новость о том, что у Анастасии Заворотнюк, недавно ставшей мамой в третий раз, обнаружили рак, шокировала поклонниковНовость о том, что у Анастасии Заворотнюк, недавно ставшей мамой в третий раз, обнаружили рак, шокировала поклонниковФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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О том, что после третьих родов у актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга, сообщают источники в ее окружении. По словам информаторов «КП», Заворотнюк «еще не в критическом состоянии, но работать уже не может». Поэтому 8 августа на спектакле «Все мужчины делают это...» в Санкт-Петербурге актрису заменила коллега Ирина Сотикова, и не исключено, что придется отменить гастроли в Нижнем Новгороде 2 октября.

Ранее представители Анастасии заявляли прессе, что она пропустила питерскую постановку из-за того, что оформляет младшей дочери Миле американское гражданство. Ни актриса, ни члены ее семьи на звонки не отвечают — телефоны отключены. «КП» дозвонилась концертному директору артистки Стасу Христову.

- У Анастасии со здоровьем все в порядке, ни о каких проблемах мы не знаем, - ответил Христов. - К сожалению, тем спектаклем в Питере я не занимался, и меня не предупреждали о замене артиста. Хочу отметить, что Настя ни разу за последнее время не отменила никаких мероприятий.

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Анастасия Заворотнюк
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- А летом их было много?

- Нет, летом она не работала.

- Анастасия сейчас где-то снимается, может, ведет какие-то мероприятия?

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- Понимаете, о них ведь до определенного момента, пока съемки идут, нельзя рассказывать. Пиарщики сами анонсируют, когда приходит время.

- В сентябре у Заворотнюк запланированы какие-то выходы в свет?

- Пока не могу сказать. Она просила передать, что в начале сентября мы объявим график мероприятий.

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Анастасия Заворотнюк появилась на публике
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ИСТОЧНИК KP.RU

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