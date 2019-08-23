2019-08-23T16:39:38+03:00
Звезды

Анфиса Чехова рассказала, на что жаловалась Заворотнюк во время их последней встречи

В апреле знаменитости открывали в Ереване ювелирный салон [видео, эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
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Как чувствовала себя Заворотнюк в день из последней встречи, «Комсомольская правда» спросила у Анфисы ЧеховойКак чувствовала себя Заворотнюк в день из последней встречи, «Комсомольская правда» спросила у Анфисы ЧеховойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Странный порез на шее Анастасии Заворотнюк, в котором эксперты разглядели след от биопсии, впервые заметили в апреле этого года. Тогда артистка вместе с телеведущей Анфисой Чеховой участвовала в открытии ювелирного салона в столице Армении.

Это последнее светское мероприятие «няни Вики» - с тех пор на публике ее больше не видели. Как чувствовала себя Заворотнюк в тот день, «Комсомольская правда» спросила у Анфисы Чеховой.

- Я Насте застегивала украшение на шее и не заметила никакого пореза, - поделилась телеведущая с kp.ru. - Может, я не слишком внимательна, но выглядела она отлично.

- На здоровье не жаловалась?

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Моя профессия такова, что я - как и, наверняка, многие из вас - абсолютно "командный игрок"
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- На здоровье нет, разве что на армянскую еду. Мы обе объелись и решили, что больше в жизни не будем так много есть. Вот это максимум, на что она жаловалась. Я бы очень хотела, чтобы все это оказалось выдумкой и ерундой. Мы тогда с ней много говорили, но таких тем не затрагивали.

- Анастасия делилась с вами радостями материнства?

- Ну конечно, она счастливая мама, и очень увлечена материнством. Мне показалось, что она абсолютно счастлива.

- Она не говорила, пришлось ли им прибегнуть к помощи суррогатной мамы?

- Даже если бы говорила, я бы не стала это обсуждать с прессой. Это ее личное дело.

Анфиса Чехова о самочувствии Анастасии Заворотнюк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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