Анфиса Чехова рассказала, на что жаловалась Заворотнюк во время их последней встречи

Странный порез на шее Анастасии Заворотнюк, в котором эксперты разглядели след от биопсии, впервые заметили в апреле этого года. Тогда артистка вместе с телеведущей Анфисой Чеховой участвовала в открытии ювелирного салона в столице Армении.

Это последнее светское мероприятие «няни Вики» - с тех пор на публике ее больше не видели. Как чувствовала себя Заворотнюк в тот день, «Комсомольская правда» спросила у Анфисы Чеховой.

- Я Насте застегивала украшение на шее и не заметила никакого пореза, - поделилась телеведущая с kp.ru. - Может, я не слишком внимательна, но выглядела она отлично.

- На здоровье не жаловалась?

a_zavorotnyuk Моя профессия такова, что я - как и, наверняка, многие из вас - абсолютно "командный игрок"

- На здоровье нет, разве что на армянскую еду. Мы обе объелись и решили, что больше в жизни не будем так много есть. Вот это максимум, на что она жаловалась. Я бы очень хотела, чтобы все это оказалось выдумкой и ерундой. Мы тогда с ней много говорили, но таких тем не затрагивали.

- Анастасия делилась с вами радостями материнства?

- Ну конечно, она счастливая мама, и очень увлечена материнством. Мне показалось, что она абсолютно счастлива.

- Она не говорила, пришлось ли им прибегнуть к помощи суррогатной мамы?

- Даже если бы говорила, я бы не стала это обсуждать с прессой. Это ее личное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/727707" frameborder="0"></iframe> Анфиса Чехова о самочувствии Анастасии Заворотнюк.

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