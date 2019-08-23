«Деньги есть!» : Коллеги Чернышева и Заворотнюк уверены, что у пары есть финансы, чтобы победить рак мозга

Печальные слухи курсируют в артистических кулуарах. Напомним, журнал «Тайны звезд» сообщил, что у 48-летней «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк после рождения младшей дочери Милы (отец девочки — фигурист Петр Чернышев-Ред.) якобы диагностировали опухоль мозга. Эксперты издания предполагают, что болезнь могла спровоцировать гормональная терапия, которую знаменитая артистка возможно прошла, чтобы забеременеть в столь серьезном возрасте.

Однако директор Анастасии Заворотнюк опровергает ее болезнь, мол, красавица отменяет спектакли из-за процедуры получения американского паспорта.

Но приятели звездной пары намекнули «КП», что слышали о том, что актриса больна.

Правда друзья Анастасии Заворотнюк поспешили опровергнуть домыслы СМИ о том, что Петр Чернышев собирает по друзьям деньги на лечение жены.

- У Пети с финансами все хорошо. Он прилично заработал, выступая в главных ролях в ледовых шоу Татьяны Навки «Золушка» и «Красавица и Чудовище», - рассказали «КП» коллеги Заворотнюк. - Если шоу в Москве или в регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. Заграничные гонорары Пети более заманчивы. Там Чернышеву платят в среднем от 10 тысяч евро (более 700 тысяч рублей) за один спектакль. Сейчас Петя приостановил выступления, чтобы быть рядом с женой, но он по-прежнему востребован.

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