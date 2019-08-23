2019-08-23T20:20:06+03:00
Звезды

«Деньги есть!» : Коллеги Чернышева и Заворотнюк уверены, что у пары есть финансы, чтобы победить рак мозга

По словам коллег фигуриста, Петр неплохо зарабатывает
Алина ЧЕРНОВА
Поделиться:
Друзья Анастасии Заворотнюк поспешили опровергнуть домыслы СМИ о том, что Петр Чернышев собирает по друзьям деньги на лечение женыДрузья Анастасии Заворотнюк поспешили опровергнуть домыслы СМИ о том, что Петр Чернышев собирает по друзьям деньги на лечение женыФото: Мила СТРИЖ
Изменить размер текста:

Печальные слухи курсируют в артистических кулуарах. Напомним, журнал «Тайны звезд» сообщил, что у 48-летней «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк после рождения младшей дочери Милы (отец девочки — фигурист Петр Чернышев-Ред.) якобы диагностировали опухоль мозга. Эксперты издания предполагают, что болезнь могла спровоцировать гормональная терапия, которую знаменитая артистка возможно прошла, чтобы забеременеть в столь серьезном возрасте.

Однако директор Анастасии Заворотнюк опровергает ее болезнь, мол, красавица отменяет спектакли из-за процедуры получения американского паспорта.

Но приятели звездной пары намекнули «КП», что слышали о том, что актриса больна.

Правда друзья Анастасии Заворотнюк поспешили опровергнуть домыслы СМИ о том, что Петр Чернышев собирает по друзьям деньги на лечение жены.

- У Пети с финансами все хорошо. Он прилично заработал, выступая в главных ролях в ледовых шоу Татьяны Навки «Золушка» и «Красавица и Чудовище», - рассказали «КП» коллеги Заворотнюк. - Если шоу в Москве или в регионах, то Чернышев получает за один выход на лед от 100 до 300 тысяч рублей. Заграничные гонорары Пети более заманчивы. Там Чернышеву платят в среднем от 10 тысяч евро (более 700 тысяч рублей) за один спектакль. Сейчас Петя приостановил выступления, чтобы быть рядом с женой, но он по-прежнему востребован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ждём всех на шоу в Турции»: Татьяна Навка рассказала «КП» о гастролях мужа Заворотнюк

Вопреки слухам об отмене выступлений из-за болезни жены Петр Чернышев откатает программу в «турецком Диснейленде» (подробности) Помощница Анастасии Заворотнюк: «Сообщение про рак - фейк»

На днях некоторые СМИ распространили сообщение о том, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня», актрисы Анастасии Заворотнюк якобы рак головного мозга – точно такой же диагноз, какой был у Жанны Фриске, у бывшей жены Константина Хабенского, тенора Дмитрия Хворостовского, сатирика Михаила Задорнова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Трамп порекомендовал американским компаниям уходить с китайского рынка
Объявлена дата первого полета «Союза-2.1а» с экипажем
Эрдоган планирует посетить РФ 27 августа
Умер режиссер Михаил Ведышев, автор фильма «Кому на Руси жить»
В России намерены ввести правила движения для электросамокатов
В Москве неизвестные внесли 800 000 рублей в банкомат купюрами "банка приколов"
Дисквалифицированный за кокаин хоккеист Кузнецов вернет медаль чемпионата мира-2019
МИД РФ потребовал разобраться с вандалами, осквернившими памятник маршалу Коневу в Праге
Сирийская армия освободила от террористов север провинции Хама
Восьмилетний немец второй раз за неделю угнал машину и попал в аварию
Украинский телеканал NewsOne хотят лишить лицензии из-за телемоста с Россией
Умер Дэвид Кох, миллиардер и меценат, один из самых богатых людей мира
В Минспорта РФ заявили, что ситуация с Кузнецовым не скажется на работе Федерации хоккея России
СМИ: В Берлине велосипедист застрелил прохожего
В Госдепе озвучили дату введения второго пакета санкций против РФ из-за "дела Скрипалей"
Робот-собеседник Dasha заговорит как человек к 2025 году