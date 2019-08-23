Башаров отметил юбилей с дочкой на рыбалке: «Марик не пил!»

Актер Марат Башаров 22 августа отпраздновал 45-летие. Отмечал Марат в компании друзей и дочери Амели в Подмосковье. «Друзья устроили мне подарок - рыбалку!» - рассказал Башаров.

Юбилей отмечали поездкой на озеро Бобок: там организована и рыбалка, и отдых с шашлыками. Марату товарищи подарили новый спиннинг и оплатили отдых.

Башаров - заядлый рыбак, поэтому это развлечение пришлось ему по вкусу. «Марик не пил!» - заверил нас его коллега, который поддерживал юбиляра в праздничный день. Друзья называют Марата Башарова «Марик», в его компании много артистов, которые поддерживают коллегу несмотря на все скандалы с его участием.

Рядом с Маратом весь день рождения на природе была его дочь Амели - девочке скоро исполнится 15 лет. Это старший ребенок артиста - от брака с Елизаветой Круцко, которая до сих пор сохранила с Башаровым дружеские отношения и является его менеджером.

Марат Башаров - заядлый рыбакФото: Личная страница героя публикации в соцсети

А вот последняя экс-супруга Башарова Елизавета вечером в день его юбилея вместе с 3-летним сыном Марселем вернулась с отдыха во Франции. Накануне ее отъезда пара повздорила, но Марат и на дне рождении щеголял с обручальным кольцом. Он его не снимает и после официального развода, который случился этой весной. «Развод - формальность. У нас - семья!» - считает артист.

Напомним, что Лиза подала на развод после того, как зимой Марат сломал ей нос. «Мне очень жаль, что у Марата нет желания вылечиться и покончить с этим недугом…» - Елизавета называла выпивку причиной развода.

После развода алименты официально не оформляли: Башаров содержит Елизавету и сына, он переписал на них апартаменты, а у артиста в собственности остался дом. Лиза разрешила Марату жить с ней и сыном в квартире «до первого косяка». Места много, поэтому у Марата здесь своя комната. Накануне юбилея Марат повздорил с последней экс-супругой, поэтому сейчас проводит время в своем загородном доме. Но свободного времени у артиста мало. «Сейчас идут съемки нового сезона «Битвы экстрасенсов», поэтому я занят там», - сообщил «КП» Башаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Марат Башаров: Белый и пушистый или пьющий и бьющий

С декабря прошлого года жизнь артиста с очередной супругой пошла под откос: артист во время пьяного дебоша сломал женщине нос. Она выждала два месяца и подала на развод (подробности)

Марат Башаров мечтает вернуть бывшую жену

Один из самых талантливых и, чего уж скрывать, самых скандальных российских актеров, Марат Башаров, 22 августа отмечает 45-летие (подробности)