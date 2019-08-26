«В долг не дадим и другим запретим»: Что подразумевает второй пакет антироссийских санкций США

В понедельник, 26 августа, вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США. Об этом на своем сайте сообщил Госдепартамент США. Само решение было принято еще в конце марта, а в начале августа его подписал президент Дональд Трамп. Основных ограничений три:

- Американским банкам теперь запрещено участвовать в первичном размещении российских гособлигаций, номинированных в долларах или евро.

- США настоятельно рекомендуют Всемирному банку и Международному валютному фонду воздержаться от выдачи кредитов Москве.

- Будет осложнен экспорт некоторых товаров и технологий двойного назначения. При этом самое важное сотрудничество - в космосе и гражданской авиации - санкции не затронут.

Как считают эксперты, санкции почти не повлияют на российскую экономику. Во-первых, уже выпущенные гособлигации под ограничения не попадают, а срок их действия обычно - 5 - 10 лет. Во-вторых, большинство иностранных инвесторов предпочитают покупать рублевые гособлигации, потому что доход по ним выше. Они под запрет не попали. И в-третьих, от советов и подачек МВФ и Всемирного банка мы и так уже давно не зависим. Но сам по себе факт запрета любых кредитов от этих организаций многих возмутил.

- Открытый диктат США в отношении наднациональных институтов не только не допустим, но и опасно провокативен. Фактически мировым финансовым арбитрам, независимым априори, навязывают свою правду без веского юридического основания только потому, что это отвечает интересам и запросам одной страны, - негодует член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев.

Примечательно, что в перечне возможных санкций были и другие, более жесткие меры. Так, США могли понизить уровень дипломатических отношений, запретить полеты в Америку российских государственных авиакомпаний (это ударило бы по «Аэрофлоту»), наложить эмбарго на любой импорт из России, в том числе нефти и нефтепродуктов. Но Вашингтон почему-то не стал этого делать.

Напомним, поводом для очередного витка санкций стало отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлии в пригороде Лондона Солсбери в марте 2018 года. США и Великобритания тогда посчитали, что это сделала Россия, которая тем самым нарушила закон о запрете применения химоружия. МИД РФ все обвинения отвергает, но это не помешало странам Запада провести расследование в одностороннем порядке и вынести вердикт.

Первый пакет санкций, связанный с делом Скрипалей, Штаты ввели в действие ровно год назад. Тогда под запрет попал экспорт некоторых товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Но и он особого влияния на российскую экономику не оказал. Большинство подобных технологий в России давно делается собственными силами. А гражданские отрасли под запрет не попали.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Британская полиция не нашла руки Москвы в деле Скрипалей

Как сообщил журналистам глава антитеррористического подразделения британской полиции Нейл Бейзу, следователи продолжают изучать «инцидент с отравлением Скрипалей» полуторагодовалой давности. Однако из краткого комментария офицера становится ясно, что существенных подвижек в поиске мифического «русского следа» в этом деле нет (подробности)