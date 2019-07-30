Конгрессмены призвали Трампа «немедленно» ввести новые санкции против России
Два американских конгрессмена направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором требуют «немедленно» в отношении России ввести второй пакет санкций по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери.
Об этом главе Белого дома пишут демократ от штата Нью-Йорк Элиот Энгел, возглавляющий комитет по иностранным делам Палаты представителей конгресса, и член этого комитета, республиканец от штата Техас Майкл Маккол. В их письме говорится, что законодатели «глубоко обеспокоены тем, что в отношении России не были введены санкции, как того требует законодательство США».
«Мы призываем вас немедленно ввести дополнительные санкции против России, чтобы привлечь ее к ответственности за такое возмутительное поведение», - приводит текст послания ТАСС.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, первый пакет американских санкций по делу Скрипалей был введен в августе прошлого года. В него вошел запрет продажу России оружия, ряда товаров и технологий двойного назначения. В марте 2019-го был согласован второй пакет, его осталось одобрить лишь Белому дому.
ИСТОЧНИК KP.RU
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