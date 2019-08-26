Кандидат в президенты Абхазии: «Мы зависим от помощи России, а русского депутата у нас ни одного нет»

СВОБОДА - АБСОЛЮТНАЯ

Понедельник. Из редакции полный недоумения звонок. Где, мол, результаты выборов президента Абхазии?

Несчастные люди эти москвичи. Задерганные. Замученные.

Лишенные тихой абхазской нирваны – бирюзовые горы, шелестящее море, хрустальный воздух и непривычно-расслабленное ощущение свободы...

Встречаю у избирательного участка, что у скелета жд-вокзала Сухума, американца Тургута (на фото). Живет здесь. Не хочет больше в скучную нервную Америку. Ни слова по-русски. Любит сидеть по вечерам с абхазами, смотреть на море и пить чачу. Мечта...

Американец Тургут любит по вечерам заседать с абхазами, смотреть на море и пить чачу.Фото: Владимир ВОРСОБИН

В пригороде живет швейцарец. Построил себе домик. Наслаждается нежной абхазской анархией. Говорит, устал от европейской клетки законов, правил, норм... Говорит – дышит здесь свободно. Здесь, мол, рай.

И какие результаты...

А давайте честно - разве могут русские сравнится с абхазами в выборах?

Свобода слова? Здесь - абсолютная.

Свобода регистрации кандидатов? Полнейшая.

Тут нет сутяжников, пытающихся снять противников через суд.

Дворовые сообщества соседей – алахадзе, собираются на совещание обсудить – кого, мужики, выбираем?

Тут не прийти на выборы неприлично, да и специальный штамп ставится в паспорт – чтоб оценить: гражданин ты или так себе....

Подтасовки в голосовании тут опасны – потому как у местных наблюдателей вспыльчивый характер, дома боевитые родственники, и у каждого автомат.

Тут до того свободолюбивое голосование, что его результаты в понедельник (!) утром (!) никто не знал.

И ЦИК не знал.

Да что там, даже дед Аслан, к которому информация с избирательных участков приходит в мобильный на полчаса раньше, чем в избирком, в задумчивости.

Вчера он пил вечернюю чачу и читая очередной сообщение из проголосовавшего села, вздыхал: «Ну и ну».

В каждом абхазском городе есть свой дед Аслан, который знает все и всех. Но тут он бессилен.

Гадауту взял действующий президент Абхазии Хаджимба. Гагру – представитель оппозиционной партии «Амцахара» Квициния, Гали – свергнутый в ходе «мандариновой революции» Александр Анкваб.

Предвыборный штаб кандидата Рауля Хаджимба.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Учитывая, что за несколько месяцев до выборов, основной оппозиционер – Аслан Бжания был, как заявил его штаб, отравлен вместе с охраной чем-то вроде «Новичка» (политик до сих пор лечится в Москве и баллотироваться благоразумно не захотел), то происходящее походило на триллер. Или на кавказский «Карточный домик».

«У НАС ЛЮДИ НЕ ОБМАНЫВЮТ»

Абхазия раздавала голоса так аккуратно и равномерно, что это вызывало … э-э, уважение.

Местные политологи между тостами вели бухгалтерские подсчеты.

- Та-а-ак, - говорили они. - Село такое-то купил такой-то кандидат. Пять тысяч рублей за голос. Его соперник давал три. Жмот.

- Почему вы так? – обижаюсь за избирателей. - Люди, может, сердцем голосовали.

Смеются.

- В другом селе может быть, но в этом кандидата не знают, – говорят. - А тут за день, вдруг все как один. Даже не сомневайся – традиция у нас такая...

- Подождите, - говорю. - А если они деньги возьмут, но проголосуют за другого?

Исключено – качают головами политологи. Специальный человек у прозрачной урны с блокнотиком (действительно, видел на участке такого) и уговор – бросать бюллетень не сложенным, так чтоб «галочку» было видно...

Наблюдатели зорко следят за ходом голосования.Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Бред несешь, - морщится дед Аслан. - У нас люди не обманывают. Деньги берут и голосуют как надо. А если будут сомнения, тебя привезут на святилище (языческая традиция абхазов) и потребуют сказать правду. Солжешь – проклятие на весь твой род. В святилище никто не врет...

МЕЛОДРАМА И ТРАГЕДИЯ

Этой ночью ждали – состоится ли во втором туре матч реванш «Хаджимба-Анкваб». Предвкушали продолжение политической мелодрамы - в 2014-м свергнутый президент бежит в Москву, через много лет возвращается, выжидает момент, возвращает должок обидчику и снова (через своего кандидата Аршбу) становится хозяином страны.

Но подвела Анкваба шальная абхазская свобода.

Под утро он опережал Квицинию в битве за второе место (и выход во второй тур). А в 10.00 проиграл ему … 101 голос. Трагедия.

И похоже новым президентом Абхазии может стать обычный, мало кому известный ученый агроном Алхас Квициния (а шансы оппозиции во втором туре тут оценивают выше, чем действующего президента), однажды удививший меня.

Квициния рискнул произнести перед выборами непопулярное:

«Я не могу понять, - заявил он в телеэфире. - Почему у нас в парламенте нет ни одного русского депутата? Почему у нас, в многонациональном государстве нет квот на русского представителя? Мы зависим от помощи России, а на такой шаг почему-то не идем...

А когда телеведущий напомнил, что недавно был принят закон о госязыке, по которому все чиновники в госуправлении должны знать абхазский, Квициния осторожно заметил: закон законом, но где профессиональных управленцев найти?

ТУТ СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ - НАБЕРЕЖНАЯ

В «Брехаловке», что на сухумской набережной, дед Аслан в ожидании решения ЦИК попивал дивное кофе и хитро щурился по сторонам.

- Смотри, - говорил он. - Как осторожно теперь сухумцы общаются друг с другом. Никто не говорит – за кого голосовал. Все молчат – как партизаны.

- Почему?

- Потому что скоро очередная раздача хлебных должностей! А вдруг ты проголосовал не за того?.. Они теперь будут гулять по набережной до посинения, чтоб новый президент заметил, подумал – эй, так это же Рафаэль, хороший парень, мы его забыли позвать...

- Шутите все, – хмурюсь.

- Нет, - пожимает плечами. - Такой у нас в Абхазии социальный лифт. Один, например, ходил-ходил и получил пост зам главы администрации...

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