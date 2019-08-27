2019-08-27T13:24:02+03:00
Общество

Божена Рынска решила "завещать ребенка" на случай своей смерти

Светская обозревательница со всей тщательность готовится к рождению дочки
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Божена Рынска постоянно делится с публикой своими мыслямиБожена Рынска постоянно делится с публикой своими мыслямиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Божена Рынска, объявившая на днях о том, что в скором времени станет мамой, озаботилась завещанием. Вдова Игоря Малашенко, который был найден мертвым в Испании, боится за свою жизнь. Потому решила "завещать" свою дочь подружке.

Божена Рынска постоянно делится с публикой своими мыслями. Вероятно, так женщине проще справиться с горем. Сейчас все ее мысли заняты рождением наследницы. Долгожданного ребенка ей вынашивает суррогатная мама. Рынска со всей тщательность готовится к появлению девочки на свет. "У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам", - сообщала она.

Теперь светская обозревательница обратилась за помощью к подписчикам в соцсетях. "Друзья-юристы, нужен ваш совет. Квартиры мои завещаны ребенку. На случай, если я не смогу справиться с черным отчаяньем, и депрессия меня отправит на тот свет (увы, бывают моменты, когда не сдержаться, голос разума не работает), я бы хотела, чтобы опекуном, мамой стала моя подруга", - начала свой монолог Рынска.

Она уточнила, что полностью доверяет подруге. У женщины есть своя компания за границей, а также недвижимость и московская прописка. "Мама жива, то есть, у ребенка бабушка будет, сама она добрый человек. Можно ли завещать ребенка? Можно ли назначить опекуна после своей смерти самой? Как мне подстраховаться на случай моего резкого психического срыва?", - засыпала Рынска вопросами фолловеров.

В ответ они стали делиться опытом подобных случаев, посоветовали Божене не думать о плохом и беречь малышку. "Беречь меня надо, а не крошку мою. Надо дотянуть до рождения. Если завтра ДТП, все, меня нет, что делать? Как сделать так, чтобы ребенок не попал в детдом?", - не унимается взволнованная женщина.

Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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