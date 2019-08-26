Божена Рынска разоткровенничалась о новых отношениях

Божена Рынска поразмышляла на тему своих отношений с мужчинами. Вдова Игоря Малашенко, который был найден мертвым в феврале в Испании, точно знает, когда у нее случится новый роман.

Божена Рынска постоянно делится с публикой своими мыслями. Вероятно, так женщине проще справиться с горем. Совсем скоро она первый раз станет мамой. Долгожданного ребенка ей вынашивает суррогатная мама. Примечательно, что отцом малышки является покойный супруг обозревательницы. Несколько лет назад паре удалось заморозить эмбрионы. "У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам", - сообщила Божена Рынска.

Она рассказала о том, как они с мужем готовились к появлению ребенка: "Когда у нас получились качественные эмбрионы, мы обсуждали с Игорем имя для мальчика. Девочку он вообще не рассматривал даже. Даже обсуждать не хотел. А мальчика обсуждал с удовольствием... Девочку же я рассматривала рифмой к фамилии. Мелания (Меля) Малашенко, Эмилия (Мика) Малашенко. Но почему-то прилипло Евгения Игоревна".

Также Рынска вспомнила о том, как у нее завязывались отношения с мужчинами. "Вспоминаю свою молодость. Было много раз, когда, по моим ощущениям, я шла ко дну. Родителей рядом не было. То, в каком аду депрессии я и как мне нужна помощь, их не интересовало. Как мне нужно было тогда мужское плечо... И никто, ни одна сука мужского пола мне руку помощи не протягивала. Зато когда я была на коне, ко мне постоянно прибивало мужчин, которым одиноко, плохо, и которым нужна моя помощь. И я всегда ее оказывала", - откровенничает Божена.

Рынска, по ее словам, выслушивала и спасала. И больше всего в этой ситуации ее огорчает то, как несправедлива жизнь. "Когда женщине нужна помощь, мужчины за километр обходят. Когда мужчина нуждается в эмоциональной поддержке - сразу же находится женщина. Мне один умный мужчина сказал сегодня, что надеяться мне в личном плане особо не на что. У меня суды в Америке, суды в России, я про все это буду, небось, рассказывать. И дураков нет все это выслушивать... А я вот думаю, когда я наконец встану на крыло и перестану рыдать каждый день, и суды закончатся, вот тогда все поклонники и выстроятся в очередь", - резюмировала безутешная вдова.

Напомним, бездыханное тело Игоря Малашенко обнаружила экономка. Он покончил с собой в Испании. Рынска не раз заявляла, что бывшая жена медиаменеджера Елена Пивоварова могла пытаться целенаправленно травить 64-летнего мужчину, чтобы добиться нужных ей подписей на документах. Незадолго до смерти он занимался бракоразводным процессом и разделом имущества. Речь идет о недвижимости в Испании, США, Лондоне, Москве, особняке в подмосковном Чигасово, банковских счетах, трастах. Пивоварова претендовала на 80% состояния Малашенко. Завещания Игорь Евгеньевич не оставил.