2019-08-26T00:37:37+03:00
Общество

У Божены Рынской будет ребенок от Малашенко

Обозревательница сообщила о скором рождении дочери покойного медиаменеджера
Ольга ЛИБГАРДТ
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Вдова Малашенко рассказала, что ради ребенка борется с приступами депрессииВдова Малашенко рассказала, что ради ребенка борется с приступами депрессииФото: Instagram.com
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Вдова Игоря Малашенко, который был найден мертвым в феврале в Испании, сообщила о том, что скоро станет мамой. Ребенка от покойного супруга обозревательнице вынашивает суррогатная мама. Божена Рынска не скрывает, что тяжело переживает уход близкого человека, но теперь она должна найти в себе силы жить ради их общего ребенка.

"У меня бывают черные часы, когда еще чуть-чуть и все... Но я не могу предать живое существо, которое от меня зависит. У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам. Я не могу бросить будущую Евгению Игоревну Малашенко в утробе, поэтому тяну себя из мрака депрессии изо всех сил - доползаю до врачей, мы вместе меняем препараты", - написала Божена Рынска в Фейсбуке.

При этом вдова Малашенко сообщила о том, что ее накрывают приступы депрессии. "Приступы у меня ужасные, смертоносные. Но я буду стараться... Скорее всего, если буду жива, мне придется по фейсбуку собирать деньги на оплату второй части гонорара сурмамы. Потому что все мое богачество ушло на американских адвокатов. Надеюсь воспитать мою девочку в любви и уважении к Игорю. Вот как-то так...", - заявила женщина.

Она особо отметила, что малышка видна на УЗИ. "Уже вполне видна. По-моему, хорошенькая", - написала Рынска. Сейчас все мысли будущей мамы заняты обустройством детской. Божена хлопочет в поисках кроватки и коляски.

Как писал сайт kp.ru, бездыханное тело Игоря Малашенко обнаружила экономка. Он покончил с собой в Испании. Рынска не раз заявляла, что бывшая жена медиаменеджера Елена Пивоварова могла пытаться целенаправленно травить 64-летнего мужчину, чтобы добиться нужных ей подписей на документах. Незадолго до смерти он занимался бракоразводным процессом и разделом имущества. Речь идет о недвижимости в Испании, США, Лондоне, Москве, особняке в подмосковном Чигасово, банковских счетах, трастах. Пивоварова претендовала на 80% состояния Малашенко.

Завещания Игорь Евгеньевич не оставил. 18 марта в Москве состоялись его похороны. Могила одного из основателей НТВ находится рядом с местом погребения певицы Юлии Началовой на Троекуровском кладбище.

Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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