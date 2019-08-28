"Вспоминать об этом по-прежнему страшно": мама Тимати избавилась от ребенка в 16 лет

Мама Тимати по популярности ничуть не уступает звездному сыну. Симона Юнусова ведет блог, в котором показывает поклонникам не только фотографии и видео, но и делится сокровенным.

На этот раз Симона Юнусова решила рассказать о пережитой много лет назад трагедии. 59-летняя женщина сразу оговорилась: ее откровение - не исповедь и не раскаяние в грехах в надежде на прощение.

"Это история обычной девчонки... Вспоминать об этом по-прежнему страшно, но теперь рядом со мной взрослая Симона, которая может объяснить и утешить... Я впервые попала к гинекологу. Меня трясло, как осиновый лист, и, казалось, что вся очередь только и смотрит на меня", - начала свой монолог мама Тимати.

simona280 Симона Юнусова в школьные годы

По ее словам, на самом деле так и было. В кабинет к врачу ее позвали одну. "Я искала глазами свою сестру. Доктор стала задавать вопросы, значение которых я просто не понимала! Промучившись со мной минут 20, она устало спросила, как часто мы были вместе. Я ответила - «Один раз». Доктор вздохнула и вынесла вердикт - беременность...", - пишет женщина.

Врач предупредила, что обязана сообщить об этом в школу, после чего расплакалась. Через день Симона должна была явиться с мамой, чтобы решить, как быть дальше. "Вечером сестра сообщила ей новость, а я просила лишь об одном - не рассказывать папе. Больше всего на свете я боялась потерять его уважение...", - заявила Юнусова.

По дороге в школу она увидела папу, гуляющего с собакой. В какой-то момент свет фонаря осветил его лицо. "Я заметила, как он вытирал слезы. Ни до, ни после, я не видела, чтобы папа плакал. Так я поняла, что он уже все знает...", - отметила мама Тимати.

На аборт Симону повела мама, так как тянуть было нельзя. "Накануне назначенного дня я не могла уснуть, так как утром боялась увидеть папу, но он, видимо, не был готов к встрече и не вышел из спальни... Со мной никто ничего не обсудил. Мама просто сказала, что мне надо думать о том, как закончить школу... Она привела меня в приемное отделение больницы, передала нянечке и ушла... На меня надели застиранную больничную сорочку, посадили в очередь, и я, 16-летняя девочка, в полном одиночестве осталась ждать...", - закончила душераздирающий пост Симона Юнусова.