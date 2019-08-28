2019-08-28T14:59:13+03:00
Звезды

"Вспоминать об этом по-прежнему страшно": мама Тимати избавилась от ребенка в 16 лет

Симона Юнусова сделала душераздирающее признание
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Симона Юнусова решила рассказать о пережитой много лет назад трагедииСимона Юнусова решила рассказать о пережитой много лет назад трагедииФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Мама Тимати по популярности ничуть не уступает звездному сыну. Симона Юнусова ведет блог, в котором показывает поклонникам не только фотографии и видео, но и делится сокровенным.

На этот раз Симона Юнусова решила рассказать о пережитой много лет назад трагедии. 59-летняя женщина сразу оговорилась: ее откровение - не исповедь и не раскаяние в грехах в надежде на прощение.

"Это история обычной девчонки... Вспоминать об этом по-прежнему страшно, но теперь рядом со мной взрослая Симона, которая может объяснить и утешить... Я впервые попала к гинекологу. Меня трясло, как осиновый лист, и, казалось, что вся очередь только и смотрит на меня", - начала свой монолог мама Тимати.

simona280simona280
Симона Юнусова в школьные годы
106252 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По ее словам, на самом деле так и было. В кабинет к врачу ее позвали одну. "Я искала глазами свою сестру. Доктор стала задавать вопросы, значение которых я просто не понимала! Промучившись со мной минут 20, она устало спросила, как часто мы были вместе. Я ответила - «Один раз». Доктор вздохнула и вынесла вердикт - беременность...", - пишет женщина.

Врач предупредила, что обязана сообщить об этом в школу, после чего расплакалась. Через день Симона должна была явиться с мамой, чтобы решить, как быть дальше. "Вечером сестра сообщила ей новость, а я просила лишь об одном - не рассказывать папе. Больше всего на свете я боялась потерять его уважение...", - заявила Юнусова.

По дороге в школу она увидела папу, гуляющего с собакой. В какой-то момент свет фонаря осветил его лицо. "Я заметила, как он вытирал слезы. Ни до, ни после, я не видела, чтобы папа плакал. Так я поняла, что он уже все знает...", - отметила мама Тимати.

На аборт Симону повела мама, так как тянуть было нельзя. "Накануне назначенного дня я не могла уснуть, так как утром боялась увидеть папу, но он, видимо, не был готов к встрече и не вышел из спальни... Со мной никто ничего не обсудил. Мама просто сказала, что мне надо думать о том, как закончить школу... Она привела меня в приемное отделение больницы, передала нянечке и ушла... На меня надели застиранную больничную сорочку, посадили в очередь, и я, 16-летняя девочка, в полном одиночестве осталась ждать...", - закончила душераздирающий пост Симона Юнусова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Российским пластическим хирургам увеличат срок обучения
«Вопрос не к нам»: Песков прокомментировал покупку Путиным мороженого у «той же» продавщицы
Дрон помешал посадке самолета в аэропорту Лондона
Коломойский призвал снять с РФ часть санкций
Песков назвал возмутительными инциденты с полицейскими в Екатеринбурге и Анапе
Начальник Генштаба ВС РФ и глава Военного комитета НАТО договорились продолжать контакт между сторонами
Ученые связали ожирение с пониженной реакцией на вкус еды
Списки обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут меняться
Россия продолжит оснащать армию Афганистана для борьбы с терроризмом
"Осторожно дети": Яндекс начнет предупреждать водителей о школах на дорогах
Россияне отмечают сбои в работе «ВКонтакте»
Глава Якутии Айсен Николаев: «К 2024 году мы должны обеспечить 100% цифровизацию приоритетных государственных и муниципальных услуг»
Смех сквозь слезы: Симоньян поговорила с освобожденным Вышинским
СК обвинило Абызова в незаконном получении 32 млрд рублей
Песков: Кремль не выдвигает условий для саммита в "нормандском формате"
Антикоррупционное бюро Украины допросило главу офиса Зеленского
Песков: Кремль никогда не говорил о дате обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной
Британка убила собственного отца пультом от телевизора
ВВС Сирии нанесли удар близ турецкого поста в Идлибе
В Кремле приветствовали решение суда об освобождении Вышинского
В России назвали село в честь Ахмата Кадырова
Трамп ввел режим ЧС в Пуэрто-Рико из-за циклона "Дориан"
Военный аналитик рассказал о принципиально новом российском вертолете
«Укрэнерго» подала на Россию в суд из-за потери активов в Крыму
Банк России выпускает памятную монету к 100-летию отечественного кинематографа
Москалькова прокомментировала освобождение журналиста Вышинского: «Это вселяет надежду»
Джонсон попросит Елизавету II остановить работу парламента до середины октября
Туроператоры рассказали, куда россияне поедут отдыхать осенью
Учителя в возрасте до 55 лет получат миллион рублей за переезд в село