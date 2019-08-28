2019-08-28T19:51:10+03:00
Звезды

"Несите крест наказания": Сябитова учит неверных жен помалкивать об изменах

Телеведущая передачи "Давай поженимся" подняла важную проблему
Ольга ЛИБГАРДТ
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Роза Сябитова.Роза Сябитова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Главная сваха страны Роза Сябитова часто дает совет девушкам и женщинам, которые обращаются к ней за помощью, чтобы наладить свою личную жизнь. 57-летняя знаменитость вопросы подписчиц и свои ответы публикует в блоге.

На днях к телеведущей программы "Давай поженимся" обратилась одна из героинь передачи. Галина - так зовут женщину, рассказала, что ей изменял муж. Причем эта история для нее - повторение. Галина хотела разобраться, почему с ней это происходит, и что делать в такой ситуации.

"Ее первый мужчина начал ей изменять. Выбив из него правду, не смогла простить и забыть. Ничего умного не придумала: изменила ему сама, назло. Лучше не стало, поэтому ушла", - написала Роза Сябитова.

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Одна из героинь "Давай поженимся" попросила у Розы Сябитовой совет
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Сейчас Галина два года как замужем, но опять изменила супругу. "История повторилась. Но самое главное - муж что-то подозревает и требует объяснений. Признаваться в измене или нет?", - процитировала женщину Сябитова.

И тут же дала совет: "Семья нужна нам для того, чтобы мы имели право совершать ошибки, но в большей степени - быть прощенными за них. Если рядом мужчина, который способен это сделать, - ваше счастье. Боритесь за него и вымаливайте прощенье. Это в случае, если вы признались. Но лучше, не рассказывайте правду ни при каких обстоятельствах. Не наказывайте мужчину за свой грех. Несите крест наказания сами".

Отметим, Роза Сябитова является соведущей "Давай поженимся" уже больше десяти лет, а профессиональной свахой - почти четверть века. Сама она дважды была замужем. Первый супруг умер от инфаркта. Со вторым мужем она познакомилась на съемках программы в 2008 году. Юрий Андреев был одним из участников передачи. Однако брак распался через три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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