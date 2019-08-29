«Требовала президентский номер для собак»: Стало известно, какие условия Наргиз ставила Фадееву

Конфликт Максима Фадеева и его бывшей подопечной певицы Наргиз набирает обороты. Напомним: продюсер отказался работать с артисткой, разорвал с ней контракт и запретил петь его песни.

Пока Фадеев молчал, звездный прокатчик Сергей Лавров объяснил причину конфликта продюсера и певицы.

- Наргиз не выходила трезвой не сцену, - признался Сергей Лавров, который организовывал гастрольные туры для артистки.

sergeylavrov_artkreml Промоутер Сергей Лавров работает со многими звёздами (Ротару, Валерия и другие), но с такими запросами, как у Наргиз, столкнулся впервые.

Как оказалось, это ещё далеко не все звёздные причуды Закировой.

- Звёздная болезнь уже давно начала прогрессировать у Наргиз, - говорит «КП» Сергей Лавров. - Такое часто бывает у исполнителей, которые раньше пели по кабакам, а потом пробились на большую эстраду. Вроде поселили её в люкс, райдер выполнили, а она все равно возмущена, хочет жить в президентском номере. Очень важно, чтобы номер был двухкомнатным. Вторая спальня предназначалась для ее собак. "Они не должны дышать пылью! Пусть живут отдельно!" - говорила мне Наргиз.

Порой мы прилетам в город на пару часов, после концерта сразу уезжаем, но певица требует, чтобы все равно сняли ей в гостинице номер. Дескать, собакам нельзя находиться в зале во время концерта -там пыльно и громко. Могут оглохнуть (смеётся.). Оставляем собак в гостинице в президентском номере. А номер, между прочим, стоит от 15 до 30 тысяч рублей в сутки. Мы теряли организаторские деньги, но были вынуждены терпеть эти причуды.

Потом она придумала, что не может ехать сидя, только лёжа. Поэтому даже в Подмосковье, например, в Подольске организаторы присылали за ней микроавтобус, делали ей там кровать. Поэтому я понимаю Максима Фадеева. Порой артистка вела себя очень странно.

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