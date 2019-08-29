2019-08-29T20:20:09+03:00
Звезды

Кудрявцева разоткровенничалась о своем состоянии после вызова "скорой"

48-летняя телеведущая пострадала от жары
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лера Кудрявцева.Лера Кудрявцева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Лера Кудрявцева заставила изрядно понервничать своих поклонников. Телеведущая находится в Сочи, где проходит фестиваль "Новая волна". Она является бессменной ведущей конкурса. Установившаяся на Черноморском побережье невыносимая жара сыграла со звездой злую шутку.

Лере Кудрявцевой внезапно стало плохо в одном из сочинских ресторанов. Там отмечал день рождения телеведущий Андрей Разыграев. Звезда давно дружит с мужчиной. Не так давно он стал крестным маленькой Маши - дочки Леры.

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Лера Кудрявцева пришла в себя после полуобморочного состояния
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Несмотря на напряженный график работы в Сочи, Кудрявцева не смогла пропустить мероприятие. Но в середине вечера ей пришлось вызывать "скорую". Состояние 48-летней артистки было предобморочным. Медики оказали ей первую помощь. В тот же вечер Лера блистала на сцене.

А на следующий день отправилась расслабляться в горы. "Поднявшись на высоту, ощутили какое-то блаженство от единения с природой. Тишина, горы, зелень, облака... Как не хватает этого в нашем бешеном ритме. Гонки, вечные гонки куда-то", - поделилась своим состоянием знаменитость.

Телезвезда выложила снимки, на которых она позирует на вершине горы. Публика обрадовалась, что с их любимицей все в порядке. Поклонники пожелали артистке здоровья и наговорили массу приятных слов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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