Лера Кудрявцева крестила дочку

В первых числах августа Лера Кудрявцева отметила день рождения дочки Маши. По случаю торжества телеведущая разместила совместный снимок своих детей в блоге. Сейчас ее сыну Жану 29 лет, а Маше 9 августа исполнился годик. И вот на днях появилась информация, что звезда крестила наследницу.

rr_photo Лера Кудрявцева и Машенька

В Сети появилось фото с таинства. На снимке счастливая Лера Кудрявцева прижимает дочку к себе. Машу крестили в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Крестными родителями малышки стали телеведущий Андрей Разыграев и сестра телеведущей Оксана, пишет "СтарХит".

leratv 9 августа нам исполнился годик! Я не помню, когда последний раз так переживала. Первый день рождения в жизни. Эта булочка перевернула мою жизнь. Люблю, люблю, люблю. Будь счастлива, наша с папой принцесса

Лера души не чает в девочке. 48-летняя знаменитость признавалась, что вторая беременность стала для нее большой радостью. "Раньше я думала, что бабочки в животе могут быть только от страсти, но, взяв дочку на руки, я поняла, что абсолютно счастлива. Когда я рожала в 19 лет, то воспринималось все немного иначе, проще. А сейчас это вымоленная дочка, которую нам с Игорем подарил Бог", - делилась звезда сокровенным.

leratv Лера с мужем

Телеведущая родила дочь от 31–летнего хоккеиста Игоря Макарова. Влюбленные вместе почти шесть лет. От первого брака с Сергеем Ленюком - барабанщиком из группы "Ласковый май" Лера Кудрявцева родила Жана. Он уже успел осчастливить звездную родительницу. Телеведущая год назад стала бабушкой. У Леры подрастает годовалый внук Лев. Он всего на два с половиной месяца старше своей тетушки Маши.