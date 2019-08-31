Ксения Собчак растит сына как принца

Ксения Собчак всегда много работала и хорошо зарабатывала. Не так давно телеведущая призналась - она долларовая миллионерша. Позволить себе может многое. Вот и для своего единственного сына звезда ничего не жалеет. Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа.

Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама. На корпоративах и рекламе звезда зарабатывает 2,5 млн долларов в год . И это официальные цифры. Неофициальные - выше. Один только гонорар за кассовые выступления с лекциями о секрете успеха составляет от миллиона до полутора миллионов рублей. Плюс Собчак до сих пор неплохо зарабатывает в Инстаграме. Она берет за один пост от 500 тысяч до миллиона рублей. И хоть в последнее время и появились слухи, мол, нынче времена другие и у Ксении якобы проблемы с заработком и контрактами, знаменитость по-прежнему живет на широкую ногу.

xenia_sobchak Ксения и Платон

"Я очень люблю деньги и люблю их зарабатывать", - не раз признавалась Ксюша. Почти все лето Собчак размещала в блоге фотографии с фешенебельных курортов и демонстрировала изысканные наряды. А на днях опубликовала ролик, в котором показала возвращение в Москву своего единственного наследника. Телеведущая не стала уточнять, откуда именно она летела с сыном.

xenia_sobchak Прилетели в холодную Москву!

Действо происходит на борту частного самолета. Согласно официальным данным об аренде бизнес-джетов, стоимость перелетов на лайнере подобного класса начинается от 35 тысяч евро.

Сонный Платон сидит на огромной кровати. Заботливая мама интересуется, хорошо ли ему спалось. На что мальчик утвердительно отвечает - мол, да, все хорошо. Несмотря на гул мотора, ему снились сладкие сны про зайчика и волка.

xenia_sobchak Платону дарят золотые украшения

Подписчики Ксении, конечно же, стали обсуждать видео. По их словам, Собчак растит сына как принца, малыш с младенчества купается в роскоши. "В золоте с пеленок", - заметила одна из подписчиц. Но в этом и нет ничего удивительного. При своих доходах Собчак может себе позволить не только аренду лайнера, но и покупку.

xenia_sobchak Сын Ксении Собчак - Платон

В одном из интервью она рассказывала, что, когда на ее счету в банке появилась кругленькая сумма, она стала скупать недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду. Звезда и по сей день гонорары берет только в валюте. Она считает, что так намного надежнее. В среднем знаменитость получает около 40 тысяч долларов за очередной корпоратив.

В настоящее время светская львица и ее наследник ни в чем не нуждаются. Платону покупается все самое лучшее. С младенчества у него было несколько колясок, самая дешевая из которых стоила около 80 тысяч рублей. Кстати, одна из первых прогулок Платона состоялась в роскошной коляске английского бренда, название которой в одно время ассоциировалось с царской семьей. В разные годы ее продукцией пользовались Грейс Келли и королева Елизавета II.

Комната малыша обставлена мебелью из натурального дерева, огромному количеству игрушек может позавидовать целый магазин. Кроме этого Ксения наряжает сына в вещи люксовых марок.

xenia_sobchak Начали изучать китайский

А теперь она строит для сына дом. Маленький Платон будет бегать по трехэтажному особняку из финской сосны площадью 1000 квадратных метров. Там будет цокольный этаж и большой бассейн.

xenia_sobchak Сын Ксении Собчак

С наступлением осени сын телеведущий возобновит частные занятия. Мальчик занимается дзюдо, прекрасно плавает, учит английский и китайский языки.