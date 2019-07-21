2019-07-21T13:35:22+03:00
Звезды

"Я попала в жирные нулевые": как Собчак стала долларовой миллионершей

Ведущая самых разных шоу и корпоративов берет оплату только в валюте
Ольга ЛИБГАРДТ
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Звезда откровенно рассказала, как и когда заработала свой первый миллионЗвезда откровенно рассказала, как и когда заработала свой первый миллионФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ксения Собчак стала одной из самых успешных и богатых звезд российского шоу-бизнеса. Сейчас телеведущая является долларовой миллионершей.

"Я - долларовый миллионер", - призналась в интервью Youtube-каналу "Big Money" Ксения Собчак. Звезда откровенно рассказала, как и когда заработала свой первый миллион. В то время светская львица одновременно участвовала в проектах на телевидении и вела корпоративы. Заказывали ее в качестве ведущей весьма состоятельные люди.

"Я попала в жирные нулевые. Я вела по три-четыре корпоратива в неделю. Это были гигантские деньги, несравнимые с телевизионной зарплатой. Это вывело меня на новый уровень", - рассказала Ксения.

Когда на ее счету в банке появилась кругленькая сумма, Собчак стала скупать недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду. Звезда и по сей день гонорары берет только в валюте. Она считает, что так намного надежнее. В среднем знаменитость получает около 40 тысяч долларов за очередной корпоратив.

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Я стала сильно меньше читать на отдыхе...
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Зарабатывает она и на собственном блоге. За рекламу берет от 500 тысяч до миллиона рублей. Как признается звезда, все зависит от категории товара. При этом гламурная ведущая уверяет, что все рекламируемые продукты старается попробовать на себе.

"Когда-то я думала, что миллион долларов - это же невероятные деньги. А потом, когда получила, то поняла, что как-то маловато", - призналась знаменитость. Сейчас ведущая мечтает заработать 100 миллионов долларов и более.

В настоящее время светская львица живет и ни в чем не нуждается. Она строит для сына дом и по-прежнему проводит корпоративы и различные шоу как на телевидении, так и в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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