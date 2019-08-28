Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
Роман 37-летней Ксении Собчак и 44-летнего режиссера Константина Богомолова сперва напоминал пиар. Все было разыграно как по нотам. Сначала в сети появился ролик, где человек, похожий на «рогатого» Максима Виторгана, ломает нос Богомолову. Шекспировские страсти. Затем официальный разрыв Собчак с бывшим и первое официальное появление с Богомоловым на «Кинотавре» в Сочи.
Но вот сам режиссер недавно сказал журналистам про Ксению: «Я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда...»
На днях в сети появилась еще одна новость - о грядущей свадьбе Собчак и Богомолова. «КП» выяснила подробности торжества.
Вместо фаты - венок
Жених с невестой не комментируют бракосочетание, но его дата уже известна - 13 сентября.
- Если я вам сейчас что-то скажу, Ксюша потом будет ругаться, - ушла от ответа о торжестве мама Ксении Людмила Нарусова.
Однако друзья Богомолова подтвердили «КП», что Ксения и Константин прислали им видеоприглашение на свадьбу. На ролике Богомолов и Собчак, взявшись за руки, прыгают с моста в море.
Стоп-кадр из видеоролика - приглашения на свадьбу. Фото: instagram.com
«Ничего не планируйте на эту дату», - попросили в приглашении будущие молодожены. Но вот место регистрации и банкета пока не сообщили. Говорят, что секретные эсэмэски гости получат утром 13 сентября. Пока известно, что торжество отгремит в Москве. Праздник будет масштабным. Ксения позвала на банкет весь свой светский круг.
В одном из цветочных бутиков, который рекламирует теледива, «Комсомолке» рассказали, что Ксения уже присмотрела букет невесты из пионовидных кремовых роз за 7 тысяч рублей. Бутоньерка для жениха к нему идет в подарок. Не исключено, что во время регистрации вместо фаты на Собчак будет стильный венок. Стоимость украшения - около 4 тысяч рублей. Но для невесты это будет бесплатно, в счет рекламы в ее Инстаграме.
По поводу платья пока лишь догадки. Если на первой свадьбе на Ксении был наряд от ее подруги Ульяны Сергеенко (платье дизайнера стоит от 200 тысяч рублей. А если это «кутюрный» наряд, сшитый в одном экземпляре, то его цена будет в 10 раз выше. - Ред.), то в пятницу, 13-го, она может пойти к алтарю в наряде другой своей приятельницы, дизайнера Яны Расковаловой. Тратиться Ксения снова не будет - подруги с радостью сошьют ей любое платье в подарок.
Финансы поют романсы
Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
«2,5 млн долларов в год на корпоративах и рекламе - когда-то это был официальный доход Собчак, неофициальные цифры были выше. Собчак бравировала среди подруг попаданием в Forbes, - пишут знатоки в интернете. - Нынче времена другие. У Ксении большие проблемы с заработком и контрактами».
У теледивы нет эфиров на федеральных каналах, закончился контракт с модным глянцем (по слухам, издательство до сих пор не выплатило звезде часть зарплаты. - Ред.), где Ксения была главредом. А новые проекты - шоу «Осторожно, Собчак» и должность главного продюсера телеканала «Супер» - пока не успели принести весомых доходов.
Сама Ксения связывает падение заработка с началом политической карьеры.
«Говорили, что я на президентские выборы пошла, чтобы потом на корпоративах больше зарабатывать. А я сразу говорила, что я осознанно иду на то, что мои доходы сократятся, политика всегда отпугивала. Этого следовало ожидать», - пожаловалась подписчикам своего блога Собчак.
Впрочем, промоутеры заверили «КП»: гонорары у Ксении не упали, просто заказов стало в разы меньше.
- Корпоративов стало меньше не только у Собчак, а вообще у всех знаменитостей, - рассказал «Комсомолке» звездный промоутер Сергей Лавров. - Сейчас так широко, как в жирные нулевые, богатые люди и компании не гуляют. У всех режим экономии. Но скандальный развод добавил к ней интереса, и заказов у Собчакбыло много. Драки за женщину, измены, сплетни - все это люди любят пообсуждать. Но как только личная жизнь Ксюши наладилась, дело пошло к свадьбе с Богомоловым, людям стало скучно, приглашать на рублевские заказники Собчак стали меньше. Но у Ксюши есть еще кассовые выступления с лекциями о секрете успеха. И стоит она достаточно дорого, гонорар не упал - от миллиона до полутора миллионов рублей.
Плюс Собчак до сих пор неплохо зарабатывает в Инстаграме, берет за один пост от 500 тысяч до миллиона рублей.
Экс-супруга Богомолова Дарья Мороз признавалась, что в периоды творческого простоя мужа содержала его.Фото: Артем КИЛЬКИН
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Для обоих это второй брак
Восемь лет Константин Богомолов был счастлив с актрисой Дарьей Мороз (дочь покойной актрисы Марины Левтовой и режиссера Юрия Мороза. - Ред.) , которая подарила ему дочь Анну. Несмотря на развод, бывшие дружат. Собчак же прожила под одной крышей с Виторганом-младшим шесть лет. Вместе с актером телеведущая воспитывает двухлетнего сына Платона.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Стас САДАЛЬСКИЙ: Ксюша обожглась на Виторгане
- Я Собчак и Богомолова искренне поздравляю с грядущей свадьбой! - делится с «КП» друг Людмилы Нарусовой актер Станислав Садальский. - Ксюша обожглась на Виторгане, поэтому я сначала не верил, что с Богомоловым у нее все всерьез.
Я у Люси Нарусовой спросил про новую свадьбу Ксюши, она сказала: «Откуда я знаю?
Я все узнаю из интернета! Ксюша от меня скрывает!»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Для меня это навсегда": Богомолов назвал Собчак своей будущей женой
Режиссер очень дорожит отношениями с любимой женщиной
Константин Богомолов приоткрыл завесу тайны по поводу свадьбы с Ксенией Собчак. По слухам, торжество должно состояться в сентябре. Публика с замиранием сердца ждет, когда режиссер поведет телеведущую под венец. (подробности)
ЕЩЕ
"Это залет": скандальный блогер назвала истинную причину свадьбы Собчак и Богомолова
Все оказалось до боли просто, отмечает Лена Миро
Скандальный блогер Лена Миро пристально следит за перипетиями в жизни Ксении Собчак. Обозревательница периодически делится своими умозаключениями на тему взаимоотношения светской львицы и ее нынешнего возлюбленного Константина Богомолова. На этот раз от проницательного взгляда Миро не ускользнула одна деталь, которая, по ее меткому выражению, все ставит на свои места. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ксения Собчак: досье KP.RU»