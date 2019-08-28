Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы

Роман 37-летней Ксении Собчак и 44-летнего режиссера Константина Богомолова сперва напоминал пиар. Все было разыграно как по нотам. Сначала в сети появился ролик, где человек, похожий на «рогатого» Максима Виторгана, ломает нос Богомолову. Шекспировские страсти. Затем официальный разрыв Собчак с бывшим и первое официальное появление с Богомоловым на «Кинотавре» в Сочи.

Но вот сам режиссер недавно сказал журналистам про Ксению: «Я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда...»

На днях в сети появилась еще одна новость - о грядущей свадьбе Собчак и Богомолова. «КП» выяснила подробности торжества.

Вместо фаты - венок

Жених с невестой не комментируют бракосочетание, но его дата уже известна - 13 сентября.

- Если я вам сейчас что-то скажу, Ксюша потом будет ругаться, - ушла от ответа о торжестве мама Ксении Людмила Нарусова.

Однако друзья Богомолова подтвердили «КП», что Ксения и Константин прислали им видеоприглашение на свадьбу. На ролике Богомолов и Собчак, взявшись за руки, прыгают с моста в море.

Стоп-кадр из видеоролика - приглашения на свадьбу. Фото: instagram.com

«Ничего не планируйте на эту дату», - попросили в приглашении будущие молодожены. Но вот место регистрации и банкета пока не сообщили. Говорят, что секретные эсэмэски гости получат утром 13 сентября. Пока известно, что торжество отгремит в Москве. Праздник будет масштабным. Ксения позвала на банкет весь свой светский круг.

В одном из цветочных бутиков, который рекламирует теледива, «Комсомолке» рассказали, что Ксения уже присмотрела букет невесты из пионовидных кремовых роз за 7 тысяч рублей. Бутоньерка для жениха к нему идет в подарок. Не исключено, что во время регистрации вместо фаты на Собчак будет стильный венок. Стоимость украшения - около 4 тысяч рублей. Но для невесты это будет бесплатно, в счет рекламы в ее Инстаграме.

По поводу платья пока лишь догадки. Если на первой свадьбе на Ксении был наряд от ее подруги Ульяны Сергеенко (платье дизайнера стоит от 200 тысяч рублей. А если это «кутюрный» наряд, сшитый в одном экземпляре, то его цена будет в 10 раз выше. - Ред.), то в пятницу, 13-го, она может пойти к алтарю в наряде другой своей приятельницы, дизайнера Яны Расковаловой. Тратиться Ксения снова не будет - подруги с радостью сошьют ей любое платье в подарок.

Финансы поют романсы

Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.

«2,5 млн долларов в год на корпоративах и рекламе - когда-то это был официальный доход Собчак, неофициальные цифры были выше. Собчак бравировала среди подруг попаданием в Forbes, - пишут знатоки в интернете. - Нынче времена другие. У Ксении большие проблемы с заработком и контрактами».

У теледивы нет эфиров на федеральных каналах, закончился контракт с модным глянцем (по слухам, издательство до сих пор не выплатило звезде часть зарплаты. - Ред.), где Ксения была главредом. А новые проекты - шоу «Осторожно, Собчак» и должность главного продюсера телеканала «Супер» - пока не успели принести весомых доходов.

Сама Ксения связывает падение заработка с началом политической карьеры.

«Говорили, что я на президентские выборы пошла, чтобы потом на корпоративах больше зарабатывать. А я сразу говорила, что я осознанно иду на то, что мои доходы сократятся, политика всегда отпугивала. Этого следовало ожидать», - пожаловалась подписчикам своего блога Собчак.

Впрочем, промоутеры заверили «КП»: гонорары у Ксении не упали, просто заказов стало в разы меньше.

- Корпоративов стало меньше не только у Собчак, а вообще у всех знаменитостей, - рассказал «Комсомолке» звездный промоутер Сергей Лавров. - Сейчас так широко, как в жирные нулевые, богатые люди и компании не гуляют. У всех режим экономии. Но скандальный развод добавил к ней интереса, и заказов у Собчакбыло много. Драки за женщину, измены, сплетни - все это люди любят пообсуждать. Но как только личная жизнь Ксюши наладилась, дело пошло к свадьбе с Богомоловым, людям стало скучно, приглашать на рублевские заказники Собчак стали меньше. Но у Ксюши есть еще кассовые выступления с лекциями о секрете успеха. И стоит она достаточно дорого, гонорар не упал - от миллиона до полутора миллионов рублей.

Плюс Собчак до сих пор неплохо зарабатывает в Инстаграме, берет за один пост от 500 тысяч до миллиона рублей.

Экс-супруга Богомолова Дарья Мороз признавалась, что в периоды творческого простоя мужа содержала его.Фото: Артем КИЛЬКИН

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Для обоих это второй брак

Восемь лет Константин Богомолов был счастлив с актрисой Дарьей Мороз (дочь покойной актрисы Марины Левтовой и режиссера Юрия Мороза. - Ред.) , которая подарила ему дочь Анну. Несмотря на развод, бывшие дружат. Собчак же прожила под одной крышей с Виторганом-младшим шесть лет. Вместе с актером телеведущая воспитывает двухлетнего сына Платона.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Стас САДАЛЬСКИЙ: Ксюша обожглась на Виторгане

- Я Собчак и Богомолова искренне поздравляю с грядущей свадьбой! - делится с «КП» друг Людмилы Нарусовой актер Станислав Садальский. - Ксюша обожглась на Виторгане, поэтому я сначала не верил, что с Богомоловым у нее все всерьез.

Я у Люси Нарусовой спросил про новую свадьбу Ксюши, она сказала: «Откуда я знаю?

Я все узнаю из интернета! Ксюша от меня скрывает!»

zhen.sov Видеоприглашение на свадьбу Собчак

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Для меня это навсегда": Богомолов назвал Собчак своей будущей женой

Режиссер очень дорожит отношениями с любимой женщиной

Константин Богомолов приоткрыл завесу тайны по поводу свадьбы с Ксенией Собчак. По слухам, торжество должно состояться в сентябре. Публика с замиранием сердца ждет, когда режиссер поведет телеведущую под венец. (подробности)

ЕЩЕ

"Это залет": скандальный блогер назвала истинную причину свадьбы Собчак и Богомолова

Все оказалось до боли просто, отмечает Лена Миро

Скандальный блогер Лена Миро пристально следит за перипетиями в жизни Ксении Собчак. Обозревательница периодически делится своими умозаключениями на тему взаимоотношения светской львицы и ее нынешнего возлюбленного Константина Богомолова. На этот раз от проницательного взгляда Миро не ускользнула одна деталь, которая, по ее меткому выражению, все ставит на свои места. (подробности)