2019-07-20T23:26:09+03:00
Звезды

"Стеснение пропало": Вера Брежнева в мини-бикини ослепила осиной талией

Певица ради эффектного фото приняла соблазнительную позу
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Певица следит за собой - она занимается спортом даже на отдыхеПевица следит за собой - она занимается спортом даже на отдыхеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Вера Брежнева в свои 37 лет может похвастаться идеальной фигурой. Певица следит за собой - она занимается спортом даже на отдыхе. Поэтому все фотографии звезды в мини-бикини, где она демонстрирует рельефный пресс и бесконечные стройные ноги, вызывают восторженные отклики у публики. Так произошло и на этот раз.

В начале лета Вера Брежнева успела отдохнуть с семьей в Италии. До сих пор артистка делится снимками, которые были сделаны на курорте. На одном из снимков певица позирует в черного цвета мини-бикини. При этом звезда ради эффектного кадра знаменитость взобралась на колонну, приняла соблазнительную позу.

ververaververa
Вера Брежнева
154874 отметок «Нравится»1514 комментариевInstagram

"Стеснение пропало, градус повышен. Завтра все ближе...", - гласит подпись к фото. Таким образом Брежнева процитировала строки из песни Филиппа Киркорова/

Полуобнаженная Вера вдохновила поклонников на самые эмоциональные комментарии. Фанатам кажется, что это самое красивое фото артистки в купальнике, которое она когда-либо делала.

"Женщина, полегче", "Фигура - бомба! Можно любоваться вечно", "Невообразимая дриада", "Эффектное фото, не избито и ново! Браво! ", "Красавица, под любым градусом, как ни смотри", "Нимфа. Со сцены на пьедестал!", "Я тоже хотел бы у себя такую статую", "Вера, Вы роскошная девушка", "От такой красоты глаза слепит", "Ближе - опасно для нашего здоровья", "Это девочка пожар...", "Безупречно красива!", "Богиня красоты", - льют елей пользователи соцсети.

Многие, глядя на этот кадр, вспомнили период, когда Вера была звездой группы "ВИА Гра". Не прошел мимо и король российской эстрады. Филипп Киркоров выказал Брежневой особую симпатию. Он был явно покорен внешним видом исполнительницы. "Тише, тише", - многозначительно написал артист.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вера Брежнева: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Боевики за сутки обстреляли Алеппо и населенные пункты в Латакии и Хаме
В ЛНР назвали провокацией обстрел Первомайска накануне перемирия
Помпео: США "разочарованы" тем, что Анкара купила С-400
Белоруссия опровергла сообщения о войсках РФ в чернобыльный зоне
Рогозин: системы корабля "Союз МС-13" работают в штатном режиме
Не менее шести человек умерли из-за жары в США
Раздевающее людей приложение выставили на продажу
Посольство Украины в Индии испортило все бюллетени накануне выборов
Самолет упал на строительный магазин в Германии
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума
Блогер Эрик Давидыч присел 1200 раз в прямом эфире
С Байконура стартовал корабль "Союз МС-13" с международным экипажем
У берегов Стамбула вспыхнула яхта
Пушков прокомментировал претензии украинского министра к Зеленскому
В России резко подорожает красная икра и рыба
Посол Украины в Германии: доверие Киева к Берлину подорвано